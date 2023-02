Justiça condena homem a mais de 15 anos de prisão por assassinato de vigilante em Caraguatatuba

Crime aconteceu em 2018, no bairro Massaguaçú. De acordo com o Tribunal de Justiça, o homem já tem outra condenação, por ter matado uma fazendeiro na cidade de Salesópolis (SP). Fórum de Caraguatatuba.

O Tribunal de Justiça condenou um homem a mais de 15 de prisão por ter matado um vigilante a tiros em Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. A decisão foi publicada nesta segunda-feira (30).

De acordo com o TJ, o crime aconteceu em junho de 2018, no bairro Massaguaçú. O homem, que hoje tem 31 anos, teria matado o vigilante após brigar com ele em uma boate por causa de uma prostituta.

Após a discussão, o vigilante, de 50 anos, saiu de moto da boate e foi embora, mas foi seguido pelo homem no trajeto, que em uma rua deserta teria atirado contra a cabeça da vítima.

Com o vigilante já caído e ferido, o homem teria atirado mais três vezes, acertando o rosto e pescoço da vítima, que não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu no local.

Depois de um longo trabalho de investigação, a polícia conseguiu identificar o atirador, como sendo um morador de Caraguatatuba e o ele foi indiciado pelo Ministério Público, pelo crime de homicídio.

Um júri popular foi realizado na sexta-feira (27) e o homem condenado a 15 anos e sete meses de prisão pelo crime de homicídio, com o agravante do motivo fútil e a crueldade do crime, que impossibilitou a defesa da vítima.

Na decisão, o juiz Mário Henrique Gebran Schirmer determina que o homem cumpra a pena em regime fechado e sem a possibilidade de recorrer em liberdade.

Dois são presos por homicídio de fazendeiro

Morte fazendeiro

O homem já foi condenado anteriormente por matar um fazendeiro na cidade de Salesópolis (SP). O crime aconteceu em 2020. O fazendeiro ficou desaparecido de abril a junho, quando a polícia encontrou seu corpo submerso dentro de um veículo em uma represa em Salesópolis.

Após o encontro do corpo, a polícia seguiu com as investigações que apontaram o envolvimento do homem, que foi preso em fevereiro de 2021 em Caraguatatuba.

