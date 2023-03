Justiça condena prefeito afastado de Canoas por contratação irregular de hospital

Jairo Jorge (PSD) não teria cumprido as regras previstas em lei para não exigir licitação para não contratar o hospital. Jairo Jorge em foto de 2018

Carolina Cattaneo/G1

A Justiça Federal de Porto Alegre condenou o prefeito afastado de Canoas, na Região Metropolitana da Capital, Jairo Jorge da Silva (PSD), e o ex-secretário de Saúde do município, Marcelo Bosio, por contratação irregular de um hospital para prestação de serviços de saúde. A sentença foi publicada na segunda-feira (6).

Em seu perfil nas redes sociais, o prefeito afirma que “recorrerá da decisão e tem a convicção de que a sua inocência será devidamente reconhecida” (confira a íntegra da manifestação abaixo). O g1 tenta contato com a defesa de Bosio para que ele possa se manifestar a respeito da decisão judicial.

As penas dos dois são de três anos de prisão e pagamento de multa. A pena restritiva de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de 20 salários-mínimos (cerca de R$ 26 mil) para o prefeito e 15 salários-mínimos (cerca de R$ 19,5 mil) para o ex-secretário. Eles também tiveram decretadas as perdas dos cargos ou funções públicas, o que só deve ocorrer quando não houver mais possibilidade de recursos. Ainda cabe recurso da decisão em segunda instância, junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4).

De acordo com o Ministério Público Federal (MPF), responsável pela ação judicial que resultou nas condenações, em julho de 2013, o prefeito e o então secretário contrataram irregularmente um hospital para terceirizar a gestão, administração e operação de unidades de pronto atendimento, farmácias básicas e prestação de serviços de higienização em unidades básicas de saúde. Eles fizeram uma “inexigibilidade de licitação” fora das regras previstas em lei.

O MPF também denunciou o então presidente da associação mantenedora do hospital alegando que ele fazia parte do esquema e se beneficiou da inexigibilidade ilegal ao firmar contrato com o município. No decorrer do processo, foi reconhecida a prescrição punitiva (perda do direito do Estado de punir porque passou o tempo estabelecido em lei) e ele foi absolvido.

Contratação irregular

Segundo a a Justiça, a necessidade da contratação de um hospital para a prestação de serviços de saúde não foi devidamente explicada, ao contrário do que o prefeito e o ex-secretário defenderam. O processo licitatório foi iniciado com uma proposta do hospital com uma taxa de 20% sobre o custo mensal de cada serviço sem que fosse esclarecida a necessidade da cobrança e como se chegou ao cálculo do percentual.

Além disso, ainda de acordo com a Justiça, não houve estudo detalhado justificando os valores ou pesquisa que mostre quais seriam os preços de mercado praticados na época. Isso indicaria que a escolha do hospital foi previamente ajustada apenas entre contratante e contratada.

“(…) Sem abrir margem para outras empresas interessadas e tão capazes quanto de atender os interesses da Administração Pública, por meio de processo de concorrência equânime, aberto e transparente, segundo impõem os princípios constitucionais da isonomia, publicidade e moralidade”, consta nos autos do processo.

Órgãos de controle externo apontaram irregularidades nesta inexigibilidade de licitação, sinalizando que a contratação do hospital não está amparada nos requisitos legais previstos na lei de licitações.

Nota do prefeito

“O Prefeito JAIRO JORGE recebe com surpresa e tranquilidade a informação da sentença proferida na ação penal referente à contratação de serviços de saúde junto ao Hospital Nossa Senhora das Graças. Surpresa porque, no ano de 2022, foi absolvido em razão dos mesmos fatos no âmbito de ação civil pública, que reconheceu a ausência de ilicitude, de intenção de praticar qualquer conduta indevida e a inexistência de prejuízo na contratação. Tranquilidade porque, naturalmente, recorrerá da decisão e tem a convicção de que a sua inocência será devidamente reconhecida. Por fim, também está certo que fez o melhor para a população canoense, ainda mais em uma área tão fundamental quanto a saúde, reconhecidamente uma das prioridades de seus governos”.

Vittorio Ferla