Justiça converte em preventiva a prisão de homem que matou jovem após briga de trânsito

Crime aconteceu na quinta-feira (2), em Leme (SP). Guilherme Cazella, de 22 anos, foi velado e sepultado nesta sexta-feira (3). A defesa dele informou à EPTV que não vai se manifestar.

Deivide Oliveira/Leme Digital

A Justiça converteu a prisão em flagrante de Paulo Eduardo Jacinto Gonçalves, de 41 anos, em preventiva nesta sexta-feira (3). O homem é suspeito de ter perseguido e prensado um motociclista, de 22, contra um poste depois de uma discussão no trânsito em Leme (SP).

O crime aconteceu na quinta-feira (2) e, inicialmente, era tratado como um acidente de trânsito. Entretanto, após o início das investigações da Polícia Civil o caso passou a ser tratado como homicídio doloso – que é quando há intenção de matar – qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.

Gonçalves foi preso pouco tempo depois do crime. Ele está no Centro de Detenção Provisória de Limeira. A defesa dele informou à EPTV, afiliada da TV Globo, que não vai se manifestar no momento.

O corpo de Guilherme Cazella foi velado e sepultado nesta sexta-feira (3).

Discussão e morte

Motociclista de 22 anos morre depois de ser prensado em poste por caminhonete em Leme

Reprodução/Redes Sociais

O caso aconteceu na Rua Doutor Mário Augusto Teixeira de Freitas no bairro Barra Funda.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), os policiais foram chamados para um acidente de trânsito, mas descobriram que, na verdade, momentos antes do ocorrido a vítima e o autor haviam discutido.

Questionado pela Guarda Civil Municipal (GCM), que prestou apoio à ocorrência, Gonçalves confirmou que havia discutido com o motociclista quando saía de um açougue e que o jovem quase o atropelou com a moto.

Ele ainda disse que os dois trocaram ofensas e que, na Rua Dr. Mário Teixeira de Freitas, o jovem colidiu frontalmente com a caminhonete.

Corpo de motociclista que morreu após briga de trânsito é velado e sepultado em Leme

Imagens de câmeras de segurança coletadas pela polícia mostram que o condutor da caminhonete teria perseguido o jovem antes de atingí-lo, segundo o delegado João Pinheiro Neto. O g1 não teve acesso aos vídeos.

Ainda de acordo com a SSP, Cazella aparentava ter um ferimento causado por arma de fogo e testemunhas afirmaram que durante a confusão houve um disparo. Porém, isso ainda é analisado pela polícia, já que nenhuma arma foi apreendida.

O motorista da caminhonete foi submetido ao teste do bafômetro, que indicou a presença de 0,27mg/l (miligrama de álcool por litro de ar expelido). A perícia foi chamada ao local e foram solicitados exames ao Instituto de Criminalística. O crime é investigado pelo 2º Distrito Policial (DP).

