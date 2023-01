Justiça converte em preventiva prisão de homem que matou mulher trans em Porto Ferreira

Audiência de custódia foi realizada na manhã deste domingo (28). Assassinato de Rafaela Moraes aconteceu poucas horas antes do Dia da Visibilidade Trans. Mulher trans é morta a facadas em Porto Ferreira

Reprodução/Redes Sociais

A Justiça de Porto Ferreira (SP) converteu a prisão em flagrante de Reinaldo Aparecido Cruz em preventiva, durante a audiência de custódia, realizada neste domingo (29). Ele é suspeito de ter matado uma mulher trans a facadas, no bairro Cristo Redentor, na noite do sábado (28).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A informação da prisão preventiva foi confirmada ao g1 pela assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP).

O assassinato de Rafaela Moraes aconteceu poucas horas antes do Dia da Visibilidade Trans, celebrado neste domingo (29).

O g1 não conseguiu localizar a defesa de Cruz para comentar o caso.

LEIA TAMBÉM: Mulher trans é morta a facadas em Porto Ferreira

O crime

Mulher trans é morta a facadas em Porto Ferreira

Reprodução/Redes Sociais

Segundo informações do Plantão Policial, o crime aconteceu por volta das 20h do sábado (28).

Reinaldo Cruz, conhecido como Cowboy, chegou ao estabelecimento comercial no bairro Cristo Redentor em uma bicicleta e ao avistar a vítima, foi em direção e a esfaqueou.

A mulher, identificada como Rafaela Moraes, chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O autor do crime fugiu do local, mas foi localizado pouco tempo depois pela Polícia Militar e foi preso. Ele foi levado para o Centro de Triagem de São Carlos.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio e a motivação do crime será investigada.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

Vito Califano