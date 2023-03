Justiça de Bauru determina suspensão de serviços jurídicos irregulares oferecidos por empresa de SP

Justiça concedeu nesta sexta-feira (24) uma liminar com mandado de busca e apreensão na sala alugada pela empresa. OAB de Bauru vai investigar a empresa para descobrir como conseguiu os dados dos aposentados. Justiça suspende atividades de empresa que oferece serviços jurídicos irregulares em Bauru

A Justiça concedeu nesta sexta-feira (24) uma liminar com mandado de busca e apreensão na sala alugada pela empresa de São Paulo (SP) que oferecia serviços jurídicos irregulares aos aposentados de Bauru (SP), além de determinar o encerramento destas atividades.

Ainda nesta sexta-feira, a OAB de Bauru notificou a empresa após saber que ela entrava em contato com os idosos, por meio de cartas (veja abaixo), para oferecer serviços de revisão da aposentadoria. A atividade é considerada irregular e antiética, segundo a ordem.

Para oferecer esse serviço de revisão da aposentadoria, a reportagem da TV TEM apurou que o escritório agendou encontros pessoalmente na sala alugada, em um sindicato localizado no centro de Bauru. Os encontros foram marcados para sexta-feira e sábado (25).

Após a concessão da liminar, os representantes da OAB de Bauru, junto com a Polícia Federal e Miliar, foi até a sala alugada pelo escritório, neste sábado, e apreendeu os documentos assinados pelos aposentados, vítimas do serviço irregular oferecido.

À TV TEM, a OAB informou que não encontrou as procurações assinadas pelos idosos nesta sexta-feira, além de não saber a quantidade de aposentados envolvidos.

Para a equipe de reportagem, um aposentado informou que assinou cinco papéis, sem saber o que estava escrito em cada documento. A vítima também afirmou que não sabia se tratar de um serviço irregular.

A OAB de Bauru vai investigar a empresa para descobrir como conseguiu os dados dos aposentados. O vice-presidente da OAB de Bauru, Adilson Sartorello, explica que os aposentados são vulneráveis a esse tipo de abordagem.

“Nós não sabemos de que forma essas empresas agem para obter os dados desses aposentados. Vamos adotar procedimentos internos, também em relação ao representante do escritório, além de outras medidas para coibir esses atos”, explicou Adilson.

