Justiça de Cordeirópolis condena 2ª pessoa por descumprimento de isolamento domiciliar no início da pandemia de Covid-19

A Justiça de Cordeirópolis (SP) condenou uma moradora de 42 anos por descumprimento do isolamento domiciliar após ser diagnosticada com Covid-19. Segundo acusação do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), que moveu a ação, o descumprimento ocorreu três meses após o início da crise sanitária. Esta é a segunda condenação pelo mesmo motivo na cidade.

A paciente foi denunciada por um serviço da prefeitura que realizava o monitoramento das pessoas que testavam positivo, para saber se mantinham o distanciamento de outras pessoas, já que à época ainda não havia vacina contra a doença. Cabe recurso.

Segundo boletim de ocorrência registrado à época, o descumprimento do isolamento foi constatado por um guarda municipal que integrava o monitoramento municipal e integrava o Comitê Covid-19. Sua função era acompanhar moradores que testavam positivo para o coronavírus e não apresentavam sintomas, mas tinham de permanecer em casa, evitando a propagação do vírus.

Conforme o registro policial, no dia 17 de junho, às 9h40, o agente foi à casa da paciente, localizada no Centro, mas ficou no local por 20 minutos, mas não a localizou. Apenas naquele dia, a região registrou oito mortes pela doença e 167 casos. O período de isolamento estipulado para a moradora era de 12 a 25 de junho.

De acordo com a denúncia do MP-SP à Justiça, nesta data, a moradora saiu de sua casa e foi até Limeira (SP) para tratar de assunto particular, conforme constatado pela equipe de monitoramento e integrante do Comitê Covid-19.

É certo, assim, que a conduta penalmente ilícita praticada […] ensejou abalo moral à sociedade, pois a denunciada colocou em risco a saúde e a vida de um sem-número de pessoas”, aponta a promotora Aline Moraes na ação, também assinada pelo analística jurídico Edmar Silva.

Durante audiência judicial, a defesa da acusada apontou que não há prova material do descumprimento da restrição e pediu absolvição. Em sentença publicada no último sábado (25), a juíza Juliana Silve Freitas condenou a moradora a um mês de detenção em regime aberto, que foi convertida em prestação de serviços comunitários, e pagamento de 10 dias multas, o equivalente a R$ 434 atualmente.

A condenação ocorreu com base no artigo 268 do Código Penal, que consiste em “infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa”.

Segunda condenação

No último dia 7 de março, a Justiça da cidade já tinha condenado um rapaz de 26 anos à prestação de serviços comunitários pelo mesmo motivo. Conforme registro policial, ele morava no mesmo endereço que a moradora de 42 anos que foi condenada na última semana, e o descumprimento do isolamento domiciliar foi constatado da mesma forma e na mesma data.

Segundo a denúncia, o rapaz foi orientado a ficar em isolamento domiciliar entre os dias 9 e 22 de junho, mas foi constatado que não estava em seu endereço no dia 17, descumprindo a determinação do setor epidemiológico.

A sentença judicial proferida foi a mesma, de prestação de serviços comunitários e pagamento de multa equivalente a R$ 434.

Como funcionava o monitoramento?

Um dos recursos utilizados para acompanhamento das pessoas diagnosticadas com a doença na época era o sistema de videomonitoramento municipal, composto por câmeras de segurança localizadas em diferentes pontos da cidade. Realizada pela Guarda Civil Municipal, a ação envolvia rastreamento da circulação de carros em nome de pessoas que testaram positivo. No entanto, nos dois casos já julgados, a denúncia não detalha se houve a utilização das câmeras.

Pacientes estão sendo monitorados para que cumpram o isolamento social em Cordeirópolis

Uma reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, em 21 de maio de 2020, mostrou que até aquele momento 32 pessoas eram monitoradas e quatro que deviam estar isoladas foram flagradas no supermercado e no banco (assista no vídeo acima).

A medida foi colocada em prática desde 1º de maio daquele ano. Diariamente, a Secretaria Municipal da Saúde enviava boletins ao coordenador do centro de inteligência e monitoramento da Guarda Civil com os casos a serem monitorados.

Com os dados de cada pessoa, os guardas consultavam junto à Polícia Civil se elas possuíam veículos, eram informados sobre as placas e elas eram cadastradas no sistema de “muralha digital” da cidade, formado por câmeras inteligentes que fazem a leitura destas placas.

Quando o veículo cadastrado passava por uma dessas câmeras, soava um alarme na central. A partir daí, uma equipe da Guarda Civil buscava localizá-lo, para identificar se alguma das pessoas que deviam cumprir isolamento social estava sendo transportada por ele.

“[Se constatado descumprimento da quarentena] é dito para que essa pessoa retorne à sua residência, imediatamente. […] E é elaborado um relatório de informações que será encaminhado ao delegado da Polícia Civil, para conhecimento”, explicou, na época, Leonardo Maximiliano da Silva, guarda civil e coordenador do Centro de Monitoramento da GCM de Cordeirópolis.

