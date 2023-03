Justiça de Cordeirópolis condena morador diagnosticado com Covid que descumpriu isolamento social antes da criação de vacina

Rapaz de 26 anos foi denunciado por um serviço da prefeitura que realizava o monitoramento das pessoas que testavam positivo. Pena foi convertida em prestação de serviços comunitários. Central de Monitoramento da Guarda Civil de Cordeirópolis

A Justiça de Cordeirópolis (SP) condenou à prestação de serviços comunitários um morador da cidade que descumpriu o isolamento social quando estava diagnosticado com Covid-19, em junho de 2020.

O rapaz de 26 anos foi denunciado por um serviço da prefeitura que realizava o monitoramento das pessoas que testavam positivo, para saber se mantinham o distanciamento de outras pessoas, já que à época ainda não havia vacina contra a doença. Cabe recurso.

O caso foi inicialmente comunicado à Polícia Civil, no dia 17 de junho, por um servidor que trabalhava no Comitê Covid-19 e fazia o acompanhamento dos moradores que contraíram o coronavírus.

Ele relatou que o rapaz foi orientado a ficar em isolamento domiciliar entre os dias 9 e 22 de junho, mas foi constatado que não estava em seu endereço, na Avenida da Saudade, na Vila Barbosa, no dia 17, descumprindo a determinação do setor epidemiológico. Apenas naquele dia, a região registrou oito mortes pela doença e 167 casos.

“O GCM [guarda civil municipal] permaneceu no local por 20 minutos e foi tentado contato telefônico com o mesmo, porém não foi localizado”, aponta trecho do boletim de ocorrência.

Após a conclusão dos trabalhos policiais, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) ofereceu denúncia à Justiça contra o rapaz com base no artigo 268 do Código Penal, que consiste em “infringir determinação do poder público, destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa”. A pena prevista é de detenção de um mês a um ano, além de multa.

Segundo a Promotoria, na data citada, o rapaz foi tratar de um assunto particular em Limeira (SP), conforme constatado também pela equipe de monitoramento e integrantes do “Comitê Covid-19” de Cordeirópolis.

“É certo, assim, que a conduta penalmente ilícita […] ensejou abalo moral à sociedade, pois o denunciado colocou em risco a saúde e a vida de um sem-número de pessoas”, apontou a promotora Aline Moraes na denúncia, também assinada pelo analista jurídico Edmar Silva.

A sentença judicial de primeira instância do caso foi proferida nesta quarta-feira (8). Nela, a juíza Juliana Silva Freitas, do Juizado Especial Cível e Criminal, condenou o réu a um mês de prisão em regime inicial aberto e pagamento de dez dias multa, que atualmente corresponde a R$ 434. No entanto, substituiu a pena por prestação de serviço à comunidade.

Pacientes estão sendo monitorados para que cumpram o isolamento social em Cordeirópolis

Como funcionava o monitoramento?

Um dos recursos utilizados para acompanhamento das pessoas diagnosticadas com a doença na época era o sistema de videomonitoramento municipal, composto por câmeras de segurança localizadas em diferentes pontos da cidade. Realizada pela Guarda Civil Municipal, a ação envolvia rastreamento da circulação de carros em nome de pessoas que testaram positivo. No entanto, no caso julgado nesta quarta-feira, a denúncia não detalha se houve a utilização desse sistema.

Uma reportagem da EPTV, afiliada da TV Globo, em 21 de maio de 2020, mostrou que até aquele momento 32 pessoas eram monitoradas e quatro que deviam estar isoladas foram flagradas no supermercado e no banco (assista no vídeo acima).

A medida foi colocada em prática desde 1º de maio daquele ano. Diariamente, a Secretaria Municipal da Saúde enviava boletins ao coordenador do centro de inteligência e monitoramento da Guarda Civil com os casos a serem monitorados.

Com os dados de cada pessoa, os guardas consultavam junto à Polícia Civil se elas possuíam veículos, eram informados sobre as placas e elas eram cadastradas no sistema de “muralha digital” da cidade, formado por câmeras inteligentes que fazem a leitura destas placas.

Quando o veículo cadastrado passava por uma dessas câmeras, soava um alarme na central. A partir daí, uma equipe da Guarda Civil buscava localizá-lo, para identificar se alguma das pessoas que devem cumprir isolamento social estava sendo transportada por ele.

“[Se constatado descumprimento da quarentena] é dito para que essa pessoa retorne à sua residência, imediatamente. […] E é elaborado um relatório de informações que será encaminhado ao delegado da Polícia Civil, para conhecimento”, explicou, na época, Leonardo Maximiliano da Silva, guarda civil e coordenador do Centro de Monitoramento da GCM de Cordeirópolis.

Câmera de monitoramento em Cordeirópolis

Flagrantes

Segundo a GCM, até aquele momento, já tinham sido registrados quatro casos em que foi necessário pedir para os moradores voltarem para casa.

“São pessoas que foram flagradas em filas de banco e também no interior de supermercados fazendo compras, sendo que elas deviam estar em isolamento social”, conta Silva.

Ele revelou que um morador doente chegou a ser abordado duas vezes na rua em dias diferentes.

Vittorio Rienzo