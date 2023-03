Justiça de São Carlos mantém proibição de buzina de trem no período noturno; Rumo já levou R$ 60 mil em multas

Juíza negou pedido da Rumo para descumprir decreto que impede acionamento do sinal sonoro das 22h às 6h. Empresa disse que cumpre legislação federal e está analisando medidas jurídicas. Barulho do trem tem incomodado moradores de São Carlos

A Justiça de São Carlos (SP) negou o pedido da concessionária Rumo para ser desobrigada de cumprir Decreto nº 414/2020, que proíbe o uso da buzina dos trens no período entre 22h às 6h.

Mesmo com a publicação do decreto, a empresa continuou ao longo desses anos, fazendo uso da buzina no período noturno. Por conta disso, foi multada três vezes pela prefeitura. As multas somam R$ 60 mil.

A Rumo pediu ainda a decretação da inconstitucionalidade da lei, o que também foi negado. A ação foi inicialmente distribuída à Justiça Federal, que declinou a competência e a enviou para a 1ª instância de São Carlos.

Na decisão, a juíza Gabriela Muller Carioba Attanasio entende que ficou comprovado que a empresa tem outros recursos, além da buzina, que podem ser utilizados para manter a segurança da população.

A Rumo alegou, na ação, que o município não tem competência para legislar sobre a ferrovia que se trata de uma concessão federal.

Procurada pelo g1, a concessionária disse que cumpre a legislação federal e está avaliando para adotar as medidas judiciais necessárias sobre a decisão da Justiça de São Carlos (veja posicionamento completo abaixo).

Incômodo

MPF pede esclarecimentos à Rumo Logística sobre apito do trem em São Carlos e Ibaté

Um relatório da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) apontou que o acionamento da buzina, durante a passagem pela zona urbana de São Carlos, gerou até 103,2dB(A), no período diurno e até 101,9dB (A), no período noturno, quantidade de decibeis que é quase o dobro do nível sonoro recomendado pela OMS – Organização Mundial da Saúde, para áreas residenciais, que é de 55 dB(A).

De acordo com a manifestação da prefeitura no processo, o decreto foi motivado pelas constantes reclamações de moradores sobre os incômodos provocados pela buzina do trem durante a madrugada.

Somente na Promotoria do Meio Ambiente Inclusive, foram formalizados 4.091 registros.

Há ainda uma pesquisa realizada pela UFSCar e apresentada pelo Ministério Público nos autos que mostra que de 1.297 pessoas consultadas, 1.193 ouvem a buzina do trem em suas casas, sendo que 1.084 delas consideram o volume muito alto.

Segundo o levantamento, o acionamento da buzina provocou efeitos na saúde de 617 entrevistados, dos quais 175 procurou profissionais para se tratarem.

A prefeitura informou que a primeira multa aplicada à Rumo foi de R$ 10 mil. Como houve reincidência, o valor da segunda foi de R$ 20 mil e a terceira de R$ 30 mil, somando R$ 60 mil.

O que diz a Rumo

“A Companhia esclarece que a competência para legislar sobre o transporte ferroviário é da União Federal, nos termos da Constituição da República, não havendo a possibilidade de adoção de regulamentações diferentes sobre uma atividade que percorre o País. As atividades da empresa são reguladas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), pois trata-se de uma concessão federal que segue normas estabelecidas pela União, dentre as quais, há ABNT específica tratando do tema buzina. A empresa reforça que o dispositivo sonoro é um item indispensável para a segurança de todos, incluindo o maquinista, os veículos e as pessoas que estão próximas à linha. Ferrovias do mundo inteiro fazem uso da buzina. A concessionária está adotando todas as medidas para garantir um transporte seguro, bem como para demonstrar às autoridades que o uso da buzina é extremamente relevante para a segurança, sempre procurando causar o menor impacto possível à população. Além disso, os maquinistas são periodicamente treinados para seguir corretamente o procedimento desse dispositivo. A respeito da decisão, a Rumo está avaliando para adotar as medidas judiciais necessárias.”

