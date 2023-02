Justiça de Sergipe aceita pedido de recuperação judicial do Grupo Dok Calçados

Recentemente a empresa demitiu cerca de 500 funcionários da unidade de Frei Paulo e Salgado. A Justiça de Sergipe aceitou nessa sexta-feira (10) o pedido de recuperação judicial do Grupo Dok Calçados, dona de marcas como Dijean e Ortopé, com sede em São Paulo, e que possui uma fábrica no município sergipano de Frei Paulo e Salgado.

No último dia 31, cerca de 500 funcionários da empresa foram demitidos. Segundo o Sindicato da Indústria de Artefatos de Couro, o grupo empregava cerca de 1.800 pessoas no estado.

Uma reunião entre representantes do governo e da empresa foi realizada, e o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, havia informado que a empresa estava passando por uma reformulação financeira e retomando, aos poucos, a atividade econômica, e que o estado iria contribuir para essa reestruturação.

