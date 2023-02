Justiça de Sergipe bloqueia bens de bispo após MP-SE mover ação por suspeita de que religioso recebeu salários indevidos por 16 anos

Dom Carlos Alberto, da diocese de Itabuna, no sul da BA, integrava a Rede Estadual de Ensino de Sergipe desde 2005. Investigação aponta que religioso recebia salários sem trabalhar. Ministério Público de Sergipe move ação contra Bispo da Diocese de Itabuna

O Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ-SE) bloqueou os bens do bispo da Diocese de Itabuna, Dom Carlos Alberto dos Santos. A ação foi tomada após o Ministério Público do estado (MP-SE) mover uma ação contra o religioso por suspeita de receber salários indevidos do governo, por 16 anos.

Dom Carlos Alberto dos Santos atuava como padre no estado vizinho à Bahia e lecionava na Rede Estadual de Ensino de Sergipe desde 2005. Segundo o MP-SE, o padre, apesar de lotado na rede estudual, recebia salários sem trabalhar.

No documento, o órgão afirmou que Dom Carlos Alberto dos Santos tomou posse como bispo diocesano de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, em 2005. Depois, assumiu o mesmo posto na diocese de Itabuna, em 2017.

Neste tempo, o bispo não teria comparecido ao local de trabalho, em Sergipe. O Ministério Público abriu um Processo Administrativo (PAD), onde acionou a Justiça para que o bispo devolvesse os salários referentes a esses 16 anos, que consiste no valor de quase R$ 800 mil.

A reportagem da TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia, entrou em contato com Dom Carlos Alberto dos Santos, que disse que não vai se posicionar sobre o caso.

