Justiça de Sergipe determina que prefeito de Canindé de São Francisco seja afastado das funções

A Justiça de Sergipe determinou, nesta sexta-feira (24), o afastamento do prefeito no município de Canindé de São Francisco, Weldo Mariano de Souza, das funções administrativas, financeiras e decisórias do cargo pelo prazo de 60 dias. A medida atende a uma denúncia do Ministério Público de Sergipe sobre atos de improbidades administrativas supostamente praticadas pelo gestor nas áreas da educação, assistência social e saúde.

A decisão determina ainda a formação de uma Comissão com poderes decisórios referendados pelo Poder Judiciário, durante o período de afastamento do prefeito, com a finalidade de emitir relatório circunstanciado sobre a situação contábil, financeira e orçamentária, indicando o fluxo de caixa e eventual evolução da dívida pública municipal.

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe também deverá montar uma equipe técnica na área contábil para realizar inspeção e verificar eventual irregularidade das contas do município.

Em nota, a assessoria de comunicação do político, informou que após receber a decisão, o prefeito irá analisar os seus fundamentos e defender-se no processo.

Vito Califano