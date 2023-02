Justiça decide levar a júri popular acusado de matar mulher e fugir com filho do casal em Ribeirão Preto, SP

Audiência foi realizada na tarde desta terça-feira (14). Ivan Nogueira é considerado foragido por feminicídio que ocorreu em maio de 2022. Ivan Nogueira é suspeito de matar a mulher, Regiane Carneiro de Moura Silva, em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/Rede social

A Justiça decidiu levar a júri popular o homem acusado de matar a companheira e fugir com o filho do casal em Ribeirão Preto (SP). A audiência aconteceu na tarde desta terça-feira (14) em formato híbrido, pela internet e no Fórum da cidade.

Ivan Nogueira é apontado pelo Ministério Público (MP) como autor do assassinato de Regiane Carneiro, de 26 anos, em maio de 2022. O suspeito já teve a prisão preventiva decretada e é considerado foragido.

Ao g1, o advogado de Ivan, Cassiano Figueiredo, disse que vai recorrer da decisão por discordar da linha de investigação do MP. De acordo com ele, “a criança se encontra sob o poder do pai que, legalmente, ainda é o responsável legal”.

Ainda não há data prevista para o júri. Atualmente, o caso é investigado como feminicídio.

Regiane Carneiro de Moura Silva, de 26 anos, vítima de homicídio em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/Redes sociais

Ação

O crime ocorreu na noite de 15 de maio na residência do casal, no Jardim Jóquei Clube. A vítima foi encontrada já sem vida pelo sogro na sala de casa.

O homem mora na mesma rua e escutou um barulho estranho na residência, por isso resolveu ir até o local. Quando viu a nora, chamou a polícia.

Ivan e o filho pequeno do casal tinham desaparecido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima já estava sem vida.

De acordo com boletim de ocorrência, a manicure tinha hematomas no pescoço, causados possivelmente por esganadura, e segurava uma faca na mão esquerda.

Após o crime, a Polícia Militar emitiu um alerta para a placa do veículo do suspeito, um Toyota Corolla, e o carro foi identificado pelo sistema Detecta na rodovia Atílio Balbo (SP-322), nas proximidades de Sertãozinho(SP).

Em 20 de maio, o veículo foi achado em um canavial na zona rural de Barrinha (SP).

Criança desaparecida

O filho do casal segue com o pai desde a morte da mãe. A avó da criança, mãe de Regiane, revelou a angústia pelo desaparecimento do neto.

“Eu e meus filhos estamos sofrendo demais, algo sem tamanho. Sentimos a dor da falta dela e a dor da falta da criança. Imagine a nossa situação? É um sofrimento sem tamanho”, descreve a vendedora Maria Carneiro de Moura Silva, de 69 anos.

Dias após a morte da filha, Maria entrou com pedido na Justiça para que conseguisse a guarda do neto e registrou um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento. O menino vai completar quatro anos no próximo mês de maio.

Maria Carneiro de Moura Silva chora a morte da filha Regiane e o desaparecimento do neto de três anos em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa