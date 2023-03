Justiça decreta prisão de suspeito de matar ex-namorada no meio da rua em Jaboticabal, SP

Lucélio Lemos Correia Pereira, de 39 anos, está desaparecido desde o crime no sábado (18). Joseane dos Santos foi esfaqueada quando fazia uma entrega. A Justiça decretou a prisão temporária de Lucélio Lemos Correia Pereira, de 39 anos, suspeito de matar a mototaxista Joseane dos Santos, de 34 anos, em Jaboticabal (SP). Câmeras de segurança registraram o momento em que ele ataca a ex-namorada a facadas quando ela fazia uma entrega no sábado (18).

Segundo a família, Joseane havia terminado o relacionamento de três meses com o suspeito por causa do comportamento abusivo dele. Em fevereiro, ela obteve uma medida protetiva na Justiça depois de denunciar agressões cometidas pelo então companheiro.

Em conversas com Lucélio, Joseane relatou ameaças e uma ocasião em que ele colocou um facão contra ela.

Desde o fim do relacionamento, segundo familiares, Lucélio passou a perseguir a mototaxista.

No sábado, Joseane fazia uma entrega em uma residência na Rua Sebastião Cardoso Braga, quando foi surpreendida pelo ex-namorado. As imagens das câmeras de segurança mostram que ele chegou de moto, desceu e foi em direção à vítima.

Ele tirou uma faca debaixo da camisa e começou a golpear Joseane, que não teve tempo de reagir. Ferida, ela correu para a rua, caiu e recebeu golpes no abdômen, no tórax e no pescoço.

Após o ataque, o agressor subiu na moto e foi embora. Segundo a Polícia Civil, Lucélio está desaparecido desde o crime. O g1 não conseguiu localizar a defesa dele.

Joseane chegou a ser socorrida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Ela tinha três filhas, a mais velha tem 13 anos.

O caso é investigado como feminicídio pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Jaboticabal.

