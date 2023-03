Justiça decreta prisão preventiva para acusado de matar fazendeiro e estuprar criança em Lagoinha

Homem respondia em prisão temporária. Suspeito pelo crime foi preso no dia 25 de fevereiro de forma temporária

Divulgação/Polícia Militar

O Tribunal de Justiça decretou prisão preventiva para o suspeito de matar um fazendeiro e estuprar a filha dele, de 11 anos, em Lagoinha. Até então, o homem respondia em prisão temporária.

Segundo o TJ, por se tratar de um caso envolvendo uma criança o processo segue em segredo de justiça e não há, portanto, como saber o teor do inquérito.

O suspeito, de 50 anos, foi detido no dia 25 de fevereiro, após ser encontrado em uma área de mata por moradores.

Um cerco policial foi montado e o homem preso. À época, ele estava foragido desde o dia do crime, ocorrido no dia 17 de fevereiro.

Relembre o caso

O crime aconteceu após o homem invadir a fazenda, que fica em área rural e de difícil acesso, e ter tido uma desavença com a vítima.

O homem era ex-funcionário do fazendeiro e depois de matar o proprietário do local levou a filha dele para uma área de mata e cometeu o estupro. A menina conseguiu fugir e pediu socorro.

O suspeito também fugiu e só foi localizado pouco mais de uma semana.

Vittorio Ferla