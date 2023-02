Justiça determina atendimento psicossocial e dá liberdade para mulher suspeita de matar e comer cães em Araguaína

Decisão foi publicada por juiz plantonista. Polícia encontrou 15 peles de animais mortos em varal improvisado e mulher confessou que se alimentava dos cães. Mulher foi presa suspeita de matar cães para comer

A mulher presa pela Polícia Civil suspeita de sacrificar cães de rua para se alimentar teve a liberdade provisória concedida pela Justiça no fim da manhã desta quarta-feira (22). A decisão foi publicada pelo juiz plantonista José Carlos Ferreira Machado.

O caso foi registrado em Araguaína, no norte do Tocantins, após uma denúncia para a Polícia Militar. A mulher vivia em uma casa abandonada no setor Vila Nova. No local foram encontrados oito cães adultos e dois filhotes, além de 15 peles de animais estendidas em um varal.

Ela foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos de animais domésticos, que tem até cinco anos de prisão e não admite fiança. Só que o juiz destacou a possibilidade de se conceder a liberdade provisória mesmo sem fiança.

O argumento do defensor público que representa a mulher é de que ela apresenta sinais de transtornos mentais e precisa de atendimento da Rede de Atenção Psicossocial (Raps).

“Basta observar o interrogatório da indiciada e se atentar para os detalhes narrados pelos condutores para se perceber se trata de caso de abordagem médica/psicológica, talvez até de internação, de abordagem por equipes de assistência social a fim de aferir a situação de miserabilidade da pessoa, que em casa abandonada se alimenta de animais domésticos”, argumentou a defesa.

O juiz concordou e determinou o encaminhamento da mulher para a rede de assistência social de Araguaína para receber atendimento psicossocial. Além disso, estabeleceu as seguintes medidas cautelares:

Deverão ser emitidos relatórios mensais de atendimento e de estudo social para o juiz competente;

Comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e manter seu endereço e telefone para contato atualizados;

Proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres, para evitar o risco de novas infrações;

Proibição de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias, sem prévia comunicação ao Juízo competente;

Resgate dos animais

Cães foram resgatados após mulher ser presa suspeita de sacrificar animais para comer

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que cães vítimas de maus-tratos foram encontrados em uma casa em Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, os animais estavam em condições precárias de higiene, sem alimentação e água potável.

A TV Anhanguera esteve no local e registrou o momento em que alguns foram recolhidos por uma ONG que cuida de animais abandonados em Araguaína.

Cães foram resgatados após serem encontrados em situação precária

Entenda

A Polícia Civil informou ao g1 que a mulher foi atuada em flagrante pelo crime de maus-tratos contra animais domésticos e mandada para a casa de prisão feminina. O fato não cabe fiança, mas ela ainda deverá passar por audiência de custódia.

A prisão aconteceu após uma denúncia para a Polícia Militar. Ela vivia em uma casa abandonada, tomada pelo mato e que também tem uma parte desabando. O local tinha muita sujeira e latas de cerveja.

Peles de animais mortos foram encontradas em varal improvisado

Segundo a Polícia Militar, a suspeita relatou que realmente havia matado cerca de dez cães para comer e que as peles estendidas no varal eram dos animais sacrificados.

Testemunhas contaram à polícia que tinham percebido o desparecimento de cães e gatos na vizinhança. Durante a noite os vizinhos também ouviam barulhos de animais no local. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Peles ressecadas são encontradas na casa de suspeita de sacrificar cães em Araguaína

