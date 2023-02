Justiça determina indenização de R$ 40 mil para família de idosa que teve restos mortais retirados de túmulo

Retirada aconteceu para enterro de homem que não fazia parte da família e deveria ter sido enterrado em outro jazigo. Juiz de primeira instância determinou que confusão seja desfeita. Prefeitura de Dois Córregos informou que recorreu da decisão. Família descobriu em 2019 troca no jazigo em que foi enterrado casal de idosos em Dois Córregos (SP)

A prefeitura de Dois Córregos (SP) está recorrendo de uma decisão judicial que obriga o município a desfazer uma confusão envolvendo o sepultamento de duas pessoas em túmulos errados e, ainda, a pagar danos morais aos familiares.

O problema foi descoberto em agosto de 2019 quando as netas de dois moradores da cidade, um casal de idosos, que morreram em 2016 e 2018, foram visitar o túmulo dos avós.

As netas se depararam com uma inscrição recente no jazigo, referente a pessoa desconhecida. Até hoje, as netas desconhecem o paradeiro do corpo da avó.

Segundo os parentes, a data original do sepultamento da idosa, escrita no cimento, foi alterada e o cemitério chegou a reconhecer a confusão.

O operador de máquinas Paulo de Freitas é filho do casal que teve o túmulo utilizado de forma equivocada.

“Eles [o poder público municipal] alegaram que era parente, quem abriu o túmulo foi outro rapaz, depois falou que não foi consultado lista de localização de túmulos e ficou desse jeito “, afirma Paulo.

“É uma falta de organização, de controle. É uma coisa que não é brincadeira. Se já existe lugar certo, identificação, acho que devia ter havido um cuidado melhor”, completa.

Após muito esforço, a família conseguiu descobrir quem era o homem enterrado por engano no túmulo dos patriarcas e, com isso, foi possível entender um pouco melhor o que motivou a troca. As duas famílias envolvidas possuem o mesmo sobrenome.

Em julho do ano passado, uma decisão do juiz Alexandre Vicioli da 1ª Vara de Dois Córregos determinou que a prefeitura desfizesse a troca no prazo de 15 dias além do pagamento de indenização por danos morais às famílias no valor de R$ 40 mil.

Em sua decisão, o juiz ressaltou que é do município a obrigação de manter o cadastro de sepulturas atualizado e de conhecer a quem pertence cada uma delas, a fim de evitar danos. O magistrado observou ainda que o erro produz dor, sofrimento e constrangimento ás famílias.

Questionada, a administração municipal informou que recorreu da sentença e o processo segue em andamento.

