Justiça determina interdição de unidade da Fase e substituição de servidores suspeitos de violações contra internas no RS

Ação ajuizada elenca uma série de irregularidades, baseadas na diferença de gênero. Defensoria Pública cita "hipercontrole dos corpos e das roupas" e "hipervigilância do comportamento e das conversas".

A Justiça determinou, na segunda-feira (13), a interdição do Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (Casef) e a substituição dos servidores que atuam no local. Na ação ajuizada, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul sustenta que há violência de gênero contra as internas desta unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase). A decisão é da 3ª Vara do Juizado da Infância e Juventude do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.

”As mulheres sofrem com o hipercontrole dos corpos e das roupas, além de sofrer uma hipervigilância do comportamento e das conversas. Também sofrem com uma grande cobrança com relação às atividades de limpeza, que não são cobradas dos homens em iguais condições. Além disso, são submetidas a sucessivas revistas com desnudamento e agachamentos repetitivos e desnecessários, não cobrados nas unidades masculinas”, afirma o defensor público Rodolfo Malhão.

Em nota, a Fase afirma que “está averiguando os fatos trazidos” e que “os encaminhamentos necessários para o cumprimento do despacho, em sede de decisão liminar, já estão sendo cumpridos”. A instituição acrescenta que “não haverá prejuízo ao atendimento das adolescentes atualmente em cumprimento de medida socioeducativa no Casef”. Leia a manifestação na íntegra abaixo.

Conforme Malhão, as internas eram proibidas de conversar entre elas sobre assuntos pessoais e só podiam falar na presença de agentes. Ainda segundo o defensor público, elas não poderiam realizar qualquer demonstração de afeto, como abraços.

”A gente quer interagir. A gente não pode ter convívio, a gente não pode se dar. A gente não pode se encostar”, diz uma das adolescentes em depoimento à Justiça.

Atualmente, de acordo com a Defensoria, são sete internas na unidade. “Mesmo com número reduzido, as violações persistem”, frisa Rodolfo.

Decisão e recomendações

Na decisão, a juíza Karla Aveline de Oliveira justifica que as situações narradas “constituem-se em formas de agressões complexas, perversas e que não ocorrem isoladas umas das outras, estão todas encadeadas, engredando esse quadro de horror, com consequências dramáticas para as adolescentes”. Segundo a magistrada, “as práticas de controle abusivo realizadas pelos agentes constituem explícita violação dos direitos humanos essenciais e indispensáveis à vida digna”.

A interdição do Centro de Atendimento Socioeducativo Feminino (Casef) tem prazo de dez dias corridos, prorrogáveis por igual período. Os servidores deverão ser afastados e substituídos por agentes lotados em unidades da Capital ou do Interior que tenham ingressado na carreira pública após a publicação da lei que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), em janeiro de 2012.

Entre as ações recomendadas pela magistrada, estão atividades formativas visando a discussão sobre diversidade sexual e relações étnico-raciais com os técnicos e demais servidores públicos da Fase, atividades formativas para trabalhar a comunicação não-violenta e revisão do regimento interno para verificar os critérios de aplicação das medidas disciplinares. A juíza determina ainda que o Disque 100 (serviço de disseminação de informações sobre direitos de grupos vulneráveis) seja reativado de modo célere no site da Fundação.

Nota da Fase

A Fundação de Atendimento Sócio-Educativo (Fase) informa que está averiguando os fatos trazidos na presente ação e os encaminhamentos necessários para o cumprimento do despacho, em sede de decisão liminar, já estão sendo cumpridos.

Esclarece ainda que não haverá prejuízo ao atendimento das adolescentes atualmente em cumprimento de medida socioeducativa no Casef, ressaltando o compromisso da Fundação na garantia dos direitos dos adolescentes.

