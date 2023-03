Justiça determina internação compulsória de mulher suspeita de matar e comer cães de rua

Ela foi presa depois que a polícia encontrou cães vivos e peles de diversos animais mortos na casa onde vivia, em Araguaína. Suspeita ganhou liberdade com a condição de buscar atendimento psicológico, mas não compareceu. Mulher tinha sido presa em Araguaína suspeita de matar e comer cães de rua

Mulher tinha sido presa em Araguaína suspeita de matar e comer cães de rua

A Justiça determinou nesta quinta-feira (9) a internação compulsória da mulher suspeita de matar e comer cães de rua em Araguaína, no norte do Tocantins. Marinez Morais da Silva chegou a ser presa em fevereiro após a polícia encontrar animais vivos e peles de cães mortos na casa onde vivia, mas ganhou liberdade em troca de cumprir medidas cautelares.

A principal medida determinada pelo judiciário tinha sido justamente procurar ajuda psicológica no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II). Só que ela não compareceu e quando foi localizado pelas equipes de assistência social recusou atendimento e fugiu.

Diante do descumprimento das medidas cautelares o procedimento mais comum da Justiça é decretar a prisão preventiva, mas a Defensoria Pública pediu que ela fosse internada compulsoriamente e o Ministério Público se manifestou no mesmo sentido.

Peles ressecadas são encontradas na casa de suspeita de sacrificar cães em Araguaína

“Logo, caso eu decrete a sua prisão preventiva, a mesma apenas serviria como um paliativo para o tratamento da sua condição principal, isso porque nenhumas das unidades prisionais do Estado do Tocantins possuem condições estruturais para tratamento hospitalar psiquiátrico. Ou seja, em nada contribuiria para resolução do seu caso, muito menos, tratamento”, disse o juiz Antônio Dantas de Oliveira Júnior, da 2ª Vara Criminal de Araguaína.

Ele afirmou que a sociedade não pode simplesmente fechar o olhos e ignorar os fatos, tratando a mulher como um “monstro” que a todo custo deveria ser punida.

“Ante o exposto, defiro o pedido formulado pela defesa e, como consequência, substituo as medidas cautelares impostas pela internação compulsória da requerente Marinez Morais da Silva”, decidiu.

A decisão também determinou que ela seja imediatamente encaminhada à ala psiquiátrica do Hospital Regional de Araguaína, para que possa receber tratamento médico adequado pelo prazo mínimo de 90 dias.

Peles de animais mortos foram encontradas em varal improvisado

O juiz determinou que as secretaria municipais de Saúde e de Assistência Social levem a mulher para o hospital e prestem o apoio necessário quanto às necessidades básicas. A internação deverá ser cumprida mesmo que seja necessário apoio policial e a direção do Hospital Regional de Araguaína deverá comunicar ao juiz o andamento do tratamento.

Entenda

Suspeita de comer cães deveria ir ao CAPS Araguaína ainda ontem, mas não apareceu

A Polícia Militar chegou até a mulher após uma denúncia na tarde do dia 21 de fevereiro. A mulher vivia em uma casa abandonada no setor Vila Nova, onde mantinha animais em cativeiro.

Segundo a Polícia Militar, a suspeita relatou que realmente havia matado cerca de dez cães para comer e que as peles estendidas no varal eram dos animais sacrificados.

Ela foi autuada em flagrante pelo crime de maus-tratos de animais domésticos, que tem até cinco anos de prisão e não admite fiança. Só que o juiz destacou a possibilidade de se conceder a liberdade provisória mesmo sem fiança.

Testemunhas contaram à polícia que tinham percebido o desparecimento de cães e gatos na vizinhança. Durante a noite os vizinhos também ouviam barulhos de animais no local. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

Resgate dos animais

Cães são resgatados após mulher ser presa suspeita de comer animais domésticos

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que cães vítimas de maus-tratos foram encontrados em uma casa em Araguaína, no norte do Tocantins. Segundo a Polícia Militar, os animais estavam em condições precárias de higiene, sem alimentação e água potável.

A TV Anhanguera esteve no local e registrou o momento em que alguns foram recolhidos por uma ONG que cuida de animais abandonados em Araguaína.

Cães foram resgatados após mulher ser presa suspeita de sacrificar animais para comer

