Justiça determina que governo obtenha laudo de vistoria dos bombeiros para escolas no interior de SP

Determinação vale para 58 escolas estaduais de Bauru, Avaí e Arealva (SP). Apenas 11 das unidades estão com laudos regularizados, segundo promotoria de Bauru. Justiça determina que governo obtenha laudo de vistoria dos bombeiros para escolas em Bauru, Avaí e Arealva (SP)

A Justiça determinou que o governo estadual obtenha laudos de vistoria do Corpo de Bombeiros para todas as escolas estaduais de Bauru, Avaí e Arealva em até 180 dias.

A decisão é do juiz José Renato da Silva Ribeiro, da 1º Vara da Fazenda Pública de Bauru, e ocorre a partir de uma ação civil pública da promotoria da cidade que constatou que apenas 11 das 58 escolas estaduais da região estão com os laudos regularizados.

Na ação, o promotor da Infância e Juventude, Lucas Pimentel de Oliveira, aponta o risco para os frequentadores dessas unidades escolares sem o aval de um órgão oficial sobre os itens de segurança.

Os laudos solicitados pela Justiça são o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (CLCB). Ambos possuem a mesma validade e servem como certificado de que uma edificação possui todos os requisitos de proteção e combate a incêndios.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado disse que vai prestar os devidos esclarecimentos à Justiça. Também informou que criou uma ação para repasse de verba específica para renovação do AVCB.

“As escolas da rede estadual receberam, desde 2019, mais de R$ 3 bilhões via Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE SP) e Fundação para o Desenvolvimento da Educação para a realização de reformas, manutenções e demais melhorias. Na região de Bauru, temos escolas que estão com obras em andamento para adequação da estrutura para obtenção do AVCB. E as novas escolas também já são construídas dentro dos critérios necessários para obtenção da certificação”, esclareceu a pasta.

