Justiça determina que situação de criança carregada por torcedor envolvido em tumulto após jogo no RS seja apurada

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) determinou, nesta terça-feira (28), que órgãos ligados à proteção de crianças façam uma série de diligências para apurar a situação da menina que estava no colo do pai durante a invasão ao gramado do Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no último domingo (26).

O TJ também negou o pedido de acolhimento, feito pelo Ministério Público na segunda-feira (27). Segundo o juiz Tiago Tweedie Luiz, titular da 6ª Vara Cível do Foro da Comarca de Canoas, é preciso esperar a apuração das condições da criança para avaliação e aplicação das medidas adequadas.

O torcedor do Internacional, pai da menina, agrediu um jogador do Caxias e um cinegrafista da RBS TV em uma confusão depois da partida.

Ao g1, o MP informou que foi requerido o acolhimento apenas se considerado necessário, portanto, o processo e os pedidos de medida de proteção seguem seu curso normal. O órgão não informou quais medidas foram pedidas por se tratar de um processo que corre em sigilo.

O Ministério Público do estado ingressou com pedido de medida de proteção alegando que a menina corre “extremo risco de ser agredida e lesionada” e pedindo para que seja aplicada medida e, se houver necessidade, o acolhimento institucional da criança ou entrega a membro da família natural ou extensa. Mas, segundo o TJ, não houve indicação de qual medida deveria ser tomada.

O caso

O caso aconteceu no domingo (26), após o jogo entre Internacional e Caxias, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Em meio à confusão entre jogadores das duas equipes, um torcedor invadiu o campo com a filha de três anos no colo e agrediu o jogador Dudu Mandai, do Caxias, e também um cinegrafista da RBS TV.

A confusão aconteceu em uma partida válida pelas semifinais do Gauchão, que foi decidida nas cobranças de pênaltis após empate entre as duas equipes. Houve troca de agressões entre atletas das duas equipes.

O homem de 33 anos é morador de Canoas, na Região Metropolitana, e não tem antecedentes criminais. De acordo com Polícia Civil, ele fez parte de uma torcida organizada do Inter até 2019 e era sócio do clube desde março de 2023.

Torcedor com criança no colo agride jogador do Caxias no Beira-Rio em Porto Alegre

A advogada do torcedor, Taiane Paixão, afirmou que ele invadiu o campo “para proteger a filha” porque tinha “medo do que estava acontecendo na arquibancada”. Segundo a polícia, a mesma versão foi apresentada pelo investigado em depoimento.

“Ele relatou que não percebeu as consequências do ato dele de expor a vida e a saúde dessa menina a risco e relatou exatamente isso. Que ele ingressou no campo como uma forma de proteção e que desferiu chutes e socos a esmo contra essa pessoa que ele não sabia que era jogador do time rival”, afirma a delegada Elisa Souza.

A Polícia Civil abriu duas investigações para apurar o caso. O primeiro inquérito vai apurar as agressões e a invasão de campo, enquanto o segundo investiga eventual crime contra a criança.

A Delegacia da Criança e do Adolescente trabalha com a hipótese de exposição da vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente, conforme previsto pelo artigo 132 do Código Penal, e exposição de criança a vexame ou constrangimento, previsto no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

A menina também deve passar por exames, para verificar se ela sofreu alguma lesão durante a confusão.

A Polícia Civil também investiga as agressões ao jogador do Caxias e ao cinegrafista da RBS TV. Outro crime apurado, previsto pelo Estatuto do Torcedor, é a invasão de campo.

Apenas o profissional de imprensa fez boletim de ocorrência. De acordo com o delegado Vinicius Naham, o atleta disse estar concentrado na sequência do campeonato e que não iria se manifestar neste momento. Ele tem até seis meses para representar criminalmente contra o torcedor.

