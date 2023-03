Justiça determina que SMTT de Aracaju fiscalize e coíba transporte irregular feito por táxis-lotação de Nossa Senhora do Socorro

Defesa informou que o transporte é regular e que as cooperativas de Socorro não foram chamadas para apresentar defesa. SMTT informou que não foi notificada da decisão. Ministério Público de Sergipe

O juiz da 18ª Vara Cível de Aracaju, Leopoldo Martins Moreira Neto, determinou que a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) da capital fiscalize e coíba o transporte irregular de passageiros feito por 87 táxis-lotação de Nossa Senhora do Socorro a partir da cidade de Aracaju. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público de Sergipe.

Os táxis são oriundos dos seguintes povoados: Santa Cecília, Sobrado, Parque São José, Parque Nossa Senhora de Fátima, Calumbi, Estiva, Taboca, Porta Grande, Taiçoca de Fora, Areial da Mangabeira, Santo Inácio, Pai André, Palestina e Guajará.

“A lei disciplina que início de corrida só pode acontecer no município quando há autorização do município. Os veículos podem trazer os passageiros de Nossa Senhora do Socorro, mas não podem iniciar corrida dentro do município de Aracaju”, explicou a promotora da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Aracaju do MP, Euza Missano.

Ainda segundo a promotora, acordos firmados entre 2016 e 2018, não estão sendo cumpridos e oferecem riscos ao consumidor.

A decisão, publicada no dia 10 de março, também exige que a SMTT da capital promova estudo de impacto no sistema de transporte público individual de passageiros mostrando a possibilidade do mesmo itinerário, Aracaju/Nossa Senhora do Socorro/Aracaju, ser executado também por taxistas lotação de Aracaju, no mesmo quantitativo de veículos.

A SMTT informou, nesta segunda-feira (27), que não foi notificada da decisão.

O que diz a defesa dos taxistas

O advogado das cooperativas de táxis-lotação de Nossa Senhora do Socorro, Gustavo Fontes, informou que o transporte é regular e que as cooperativas não foram chamadas para apresentar defesa.

“O processo não acabou ainda, o que se diz na sentença é que seja fiscalizado se está regular. E está regular. Vamos participar do processo para mostrar. Enquanto isso o serviço continua operando com tranquilidade”, disse o advogado.

