Justiça determina redução de velocidade em trecho da rodovia Oswaldo Cruz

Medida em caráter liminar tem como objetivo reduzir o atropelamento de animais. Lobo-guará é encontrado morto após ser atropelado na Oswaldo Cruz em São Luiz do Paraitinga

Divulgação/Instituto Profauna

A Justiça determinou, em caráter liminar, a redução do limite de velocidade no trecho do Parque Estadual da Serra do Mar na Rodovia Oswaldo Cruz, que liga o Vale do Paraíba a Ubatuba. A decisão foi tomada após ação movida pelo Ministério Público, que cobra providências contra atropelamentos de animais.

Pela decisão, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) deve reduzir de 80 para 60 quilômetros por hora o limite de velocidade nos trechos do parque. Em pontos de curva acentuada, esse número deverá ser ainda menor.

A decisão, que é do dia 14 de fevereiro e prevê ainda outras medidas, tem como objetivo diminuir o número de acidentes envolvendo animais na estrada.

Rodovia Oswaldo Cruz é principal ligação entre Taubaté e Ubatuba

Carlos Santos/ G1

Na liminar, a juíza Simone Cristina de Oliveira Souza da Silva, da Vara da Fazenda Pública de São Luiz do Paraitinga, explica que a falta da implantação de ações têm causado dano ambiental por conta do atropelamento de animais – muitos deles em risco de extinção.

Além disso, ela cita que a falta de cuidados também coloca em risco a vida das próprias pessoas que utilizam a rodovia, como motoristas e passageiros. Há casos, inclusive, de acidentes fatais.

Por conta disso, a decisão definiu, principalmente, as seguintes medidas:

limite de velocidade em até 60 quilômetros por hora

em trechos de curva acentuada, o limite deve ser ainda menor

resgate e cuidados aos bichos sobreviventes de atropelamento

criação e manutenção de um Centros de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetras) em Ubatuba para atendimento dos animais resgatados que necessitam de cuidados antes reintroduzi-los à natureza

A área do Parque Estadual da Serra do Mar na rodovia Oswaldo Cruz compreende o trecho entre os quilômetros 46 e 66, que estão na área de São Luiz do Paraitinga.

O não cumprimento das ações prevê multa diária de R$ 10 mil. De acordo com o Ministério Público, o DER tem 45 dias (contados a partir da data da liminar: 14 de fevereiro) como prazo para início.

O que diz o DER?

Questionado pelo g1, o DER informou que ainda não foi notificado pelo Ministério Público, mas que já realiza estudos para identificar pontos de maior risco e definir ações para evitar atropelamentos. Isso deve ser concluído até dezembro deste ano.

Em relação ao limite de velocidade, o departamento afirmou que a velocidade máxima de 80 km/h é condizente com a via e que a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) atua diariamente na fiscalização.

Além disso, o DER completou que instalou placas de advertência em relação à presença de fauna nos trechos de proteção ambiental da Oswaldo Cruz.

