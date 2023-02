Carlos tinha sido transferido para o presídio masculino de Itaperuna na sexta-feira da semana passada. Ele é suspeito de organizar atos antidemocráticos em Brasília no dia 8 de janeiro. Ele foi solto nesta segunda-feira (13). Justiça determina soltura de Carlos Victor Carvalho, preso na operação Ulysses em Campos, no RJ

Reprodução/TV Globo

Carlos Victor Carvalho, um dos alvos da Operação Ulysses, da Polícia Federal, foi solto na tarde desta segunda-feira (13). Ele tinha sido transferido na última sexta-feira (10) do presídio masculino de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, para o presídio de Itaperuna, no Noroeste do RJ.

A decisão de soltura foi expedida pelo juiz Marcelo Bretas da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro.

Carlos foi preso no dia 19 de janeiro pela polícia em uma pousada no município de Guaçuí, no Espírito Santo. Ele foi um dos alvos da realizada pela Polícia Federal em Campos contra suspeitos de organizar as manifestações antidemocráticas no país.

A investigação iniciou com o fim de identificar lideranças locais que bloquearam as rodovias que transpassam o município de Campos, a organização das manifestações vistas em frente aos quartéis do Exército na cidade e, por último, a participação dos investigados e de outras lideranças na organização e financiamento dos atos que desencadearam a depredação dos prédios públicos e dos atentados contra as instituições democráticas ocorridas em 8 de janeiro.

A princípio, Carlos teve a prisão temporária decretada. Depois, a prisão foi prorrogada. E, por último, convertida em prisão preventiva.

A defesa de Carlos apontou ilegalidade e chegou a pedir a revogação da prisão anexando 85 provas ao processo sobre a inocência do suspeito.

O primeiro detido da operação em janeiro foi o subtenente do Corpo de Bombeiros Roberto Henrique de Souza Júnior, de 52 anos. Ele estava em casa quando foi surpreendido pelos agentes da Polícia Federal (PF). Já Elizângela Cunha Pimentel Braga, de 48 anos, se entregou à PF, também em janeiro, acompanhada da defesa.

Todos os presos na Operação Ulysses já foram liberados.

