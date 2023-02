Justiça do Trabalho reconhece vínculo de entregador a empresa de aplicativo em Porto Alegre

Juíza também determinou pagamento de indenização de R$ 200 mil. Uber afirma que vai recorrer da decisão, que considera ‘entendimento isolado e oposto ao de outros processos já julgados’. Entregador de moto em avenida de Porto Alegre

Um entregador de lanches e mercadorias obteve, na Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul, o reconhecimento do vínculo empregatício com uma empresa aplicativo. A decisão da 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre foi confirmada no dia 23 de janeiro e tornada pública nesta quinta-feira (16). As partes podem recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4).

A Uber afirma que vai ingressar com um recurso. A empresa ainda diz que a sentença “representa um entendimento isolado e oposto ao de outros processos já julgados na segunda instância do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul e também pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho)”.

Além do reconhecimento do vínculo empregatício, a juíza Valdete Souto Severo determinou o pagamento de R$ 200 mil de indenização por danos morais ao entregador e R$ 500 mil por danos coletivos, com destinação a ser definida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT).

Decisão

Segundo o processo, o homem passou a atuar como entregador junto à Uber em 2019.

A juíza considerou que, apesar da empresa alegar que os trabalhadores são autônomos porque podem aceitar ou recusar serviços, bem como escolher os horários de trabalho, isso não ocorre na prática. Para a magistrada, a política de punições e promoções conforme o desempenho influencia na rotina dos entregadores.

“Se o trabalhador não tiver o tempo ao volante determinado pela empregadora, não participará (ao menos em condição de igualdade com aqueles que seguiram o direcionamento dado) das promoções”, disse na sentença.

A empresa alega que “os motoristas parceiros não são empregados e nem prestam serviço à Uber: eles são profissionais independentes que contratam a tecnologia de intermediação digital oferecida pela empresa por meio do aplicativo”.

A decisão menciona que a empresa é quem decide os locais de prestação de serviço, fixa os valores pagos e determina as condições que devem ser obedecidas pelo trabalhador. Outro ponto considerado pela Justiça é que a empresa admite os trabalhadores por meio de um cadastro e que é responsável pela remuneração deles, o que caracterizaria pessoalidade e onerosidade.

“Na medida em que é a empresa, através dos comandos que insere em sua plataforma digital, quem define qual trabalho, quais percursos, que remuneração, em que condições o trabalho será realizado e como será remunerado, apropriando-se do valor integral realizado pelo trabalho e repassando apenas uma pequena parte disso ao trabalhador, resta perfeitamente configurada a presença dos requisitos legais”, afirmou a juíza.

A Uber ainda diz que “os motoristas escolhem livremente os dias e horários de uso do aplicativo, se aceitam ou não viagens e, mesmo depois disso, ainda existe a possibilidade de cancelamento. Não existem metas a serem cumpridas, não se exige número mínimo de viagens, não existe chefe para supervisionar o serviço, não há obrigação de exclusividade na contratação da empresa e não existe determinação de cumprimento de jornada mínima”.

A empresa afirma que que mais de 3,2 mil decisões em todo o Brasil firmam entendimento jurídico de que não há vínculo entre a empresa e motoristas.

