Justiça Eleitoral inocenta chapa do prefeito reeleito de Santo Ângelo

Ministério Público Eleitoral havia recomendado à Justiça a cassação da chapa por suspeita de compra de votos em dezembro de 2020. Como não houve recurso, ação foi encerrada. O prefeito de Santo Ângelo, na Região das Missões do Rio Grande do Sul, Jacques Barbosa (PDT), e o vice, Volnei Teixeira (PDT), foram inocentados da denúncia de compra de votos e abuso de poder nas eleições de 2020. O Ministério Público não recorreu da decisão da Justiça Eleitoral, que julgou improcedente as acusações e absolveu os réus em dezembro do ano passado.

Com o fim do prazo para recurso, a ação foi encerrada.

O Ministério Público Eleitoral havia recomendado à Justiça a cassação da chapa por suspeita de compra de votos em dezembro de 2020. Em troca de apoio político, seriam oferecidas vantagens como doação de cestas básicas ou retirada de multas aplicadas pelo município.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

valipomponi