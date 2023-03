Justiça Federal abre processo seletivo de estágio com 23 vagas para Rondônia

Oportunidades são para cursos de nível superior de quatro áreas. Também será formado cadastro reserva. Justiça Federal RO

Justiça Federal/Reprodução

Um processo seletivo foi aberto pela Justiça Federal em Rondônia para o preenchimento de 23 vagas de estágio de nível superior, além da formação de cadastro reserva. A bolsa-estágio é de R$ 1.098,72, mais vale transporte, para uma carga de 20 horas semanais.

Podem participar da seleção estudantes dos cursos de direito, administração, engenharia civil e pedagogia que estejam cursando entre o 3º e o 7º período. As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de março pelo site http://www.ciderh.org.br.

A seleção será realizada por meio de uma prova online de caráter classificatório e eliminatório com questões de língua portuguesa e específicas da área pretendida pela candidato. A prova será aplicada no dia 17 deste mês. O resultado final está previsto para o dia 31.

A validade do estágio é de um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. Confira o edital do processo seletivo e o local para inscrições.

valipomponi