Justiça Federal anula concurso para vaga de professor de universidade federal por suspeita de fraude

Vaga era para curso de medicina veterinária da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Seleção estava suspensa de forma liminar e agora teve sentença declarando a nulidade. Justiça anula concurso para professor da UFNT

A Justiça Federal decidiu anular o concurso feito pela Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) para vaga de professor efetivo do curso de medicina veterinária. A suspeita é de que houve fraude e possível favorecimento de uma candidata. Ainda cabe recurso.

A seleção estava suspensa de forma liminar e agora teve sentença, declarando a nulidade do concurso, proferida pelo juiz Wilton Sobrinho da Silva, da 2ª Vara Federal de Araguaína.

O concurso foi realizado em 2022 em duas etapas: prova escrita e prática, além da avaliação de títulos. Todo o processo vinha sendo questionado em uma ação popular proposta por outros candidatos.

Segundo apurado pela TV Anhanguera, quatro candidatas tinham sido aprovadas na primeira fase. Na segunda etapa, a candidata que estava na terceira colocação teria saltado para o primeiro lugar sem uma explicação.

Com a decisão, o juiz declarou todo o processo nulo, desde a realização da prova escrita até os atos de nomeação e posse decorrentes.

A UFNT foi procurada e informou que aguarda uma nota da Comissão Permanente de Seleção da Universidade Federal do Tocantins (Copese), que foi a banca responsável pelo concurso, e só depois dessa nota poderá se posicionar.

