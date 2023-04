Justiça garante home care a idoso de 95 anos que teve AVC e luta contra um câncer e plano descumpre decisão

Estado de saúde do paciente que teve um AVC e sofre com um câncer tem se agravado rapidamente. Idoso de 95 anos precisa de home care e família vai à Justiça contra plano de saúde no litoral de SP

Arquivo Pessoal

A família de um idoso acamado, de 95 anos, não sabe mais o que fazer para que o plano Ana Costa Saúde cumpra uma determinação da Justiça e garanta a ele assistência domiciliar, o home care. Edgar Fernandes é beneficiário do plano há 40 anos e, após complicações neurológicas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), precisa dos cuidados em casa. Os diretos garantidos pelo juiz, que não teve a ordem respeitada. O plano afirma cumprir a decisão. (leia resposta ao final)

O morador de Santos, no litoral de São Paulo, usa uma sonda nasoenteral [colocada no nariz] para poder se alimentar. Além desse, ele demanda outros cuidados que a família não consegue lidar no dia a dia. Ao g1, a neta do idoso Sarah Fernandes Uchôa Pissolati explicou que avô tem glaucoma, câncer de próstata e comprometimento no pulmão.

“Ele tem uma disfagia [impedimento do transporte de líquidos, sólidos para o estômago] e não consegue engolir. Se ele comer pela boca ele corre o risco de broncoaspirar [o alimento parar na via respiratória]. Em 2022, foram três internações e, desde então ele está com a sonda nasoenteral”. explicou ela.

Ainda segundo Sarah, o idoso está 100% acamado. “Além da idade, ele precisa de auxiliar de enfermagem para banhos, trocas de roupas e mudança de posição na cama, para não formar feridas. Meu avô tem que ter uma fonoaudióloga e fisioterapeuta também”, disse.

Pedido do home care

A neta contou que os problemas de saúde foram agravando e, em setembro de 2022, a família entrou com um pedido de assistência domiciliar junto ao plano de saúde.

“Meu avô precisa de cuidados que, infelizmente, não podemos mais atender. Juntei todos os documentos médicos e entrei com um pedido administrativo para atendimento em casa”, disse Sarah.

A neta explicou que o Ana Costa Saúde de imediato negou o pedido. “Diante do retorno negativo do plano, buscamos nossa advogada e fizemos uma ação. A liminar [obtida] na Justiça e o documento dava ao meu avó o direito que fosse cumprido todos os serviços que estavam nos pedidos médicos”. Porém, de acordo com ela, o plano não cumpriu.

Ação Judicial

A advogada Muriel Pierry Garcia, que representa do idoso, diz que a briga continua. Em fevereiro, Muriel contou que a sentença final do juiz foi favorável ao Edgar, confirmando a liminar anterior.

“O plano forneceu um auxiliar de enfermagem e gases para a troca de curativos e limpeza. Apesar do relatório ter pedido uma série de cuidados, assistência e especialistas, eles não estão cumprindo”, explicou ela.

Muriel destacou, ainda, que o cliente do plano é um senhor de 95 anos, e que os problemas de saúde dele estão se agravando.

A advogada afirmou que pretende recorrer novamente à Justiça, porém, em segunda instância. “Vamos tentar via Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma vez que já reiterei e informei que não está sendo cumprido a decisão”, finaliza ela.

Resposta

Em nota, o Plano Ana Costa Saúde informou que “vem cumprindo a determinação judicial, assim como fornecendo recursos humanos e materiais necessários de acordo com indicação médica”.

De acordo com o plano, o beneficiário Edgard Fernandes recebe em casa: “atendimento diário da enfermagem para banho, sinais vitais e curativo (com materiais incluídos, também para a prevenção de novas lesões); locação de cama hospitalar; visitas periódicas de nutricionista e de médico para acompanhamento da evolução do quadro clínico e de enfermeira para avaliação e planejamento dos cuidados; e atendimento de fonoaudióloga face à necessidade de orientar e acompanhar a transição da alimentação, hoje combinada (sonda e oral)”.

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Vito Califano