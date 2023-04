Justiça interdita cinco beach clubs de Jurerê Internacional

Determinação obriga estabelecimentos a comprovar que cumpriram ordem para retirar estruturas construídas em áreas irregulares de praia. Justiça Federal determinou a suspensão de alvarás de Beach Clubs de Jurerê

Os beach clubs Acqua, Ammo, Café de La Musique, Donna e 300 Cosmo, instalados em Jurerê Internacional, uma das praias mais badaladas em Florianópolis, foram interditados pela Justiça.

A suspensão imediata dos alvarás foi determinada na quarta-feira (29) pelo juiz federal Marcelo Krás Borges. A determinação obriga os cinco estabelecimentos a comprovarem que cumpriram a ordem de retirada de estruturas construídas por eles em áreas irregulares de praia. Não cabe recurso.

Procurado pelo g1 SC, Douglas Dal Monte, advogado do grupo proprietário dos imóveis onde estão instalados os beach clubs, disse que ainda não foi formalmente intimado da última decisão. Em nota, também declarou que o Grupo Habitasul “sempre pugnou e adotou as medidas ao seu alcance para que os locatários cumprissem decisões judiciais,” (leia na íntegra abaixo).

A reportagem também buscou assessorias e proprietários dos beach clubs, mas não teve retorno até a última atualização desta nota.

Café de la Musique, em Jurerê Internacional

Divulgação/Redes Sociais

A decisão é consequência de uma ação civil pública iniciada originalmente por associações de moradores do bairro e pelo Ministério Público Federal (MPF).

O processo pedia a demolição parcial das estruturas erguidas depois de 2005 em áreas irregulares. O Supremo Tribunal Federal (STF) já havia determinado a retirada das construções que, segundo a ação, causaram danos ao meio ambiente.

STF determina que beach clubs de Jurerê retirem estruturas construídas após 2005

Ammo Beach e 300 Cosmo em Jurerê Internacional

Divulgação/Redes Socaisi

No despacho, Krás Borges considerou que “a União se manifestou no sentido de que enquanto não houver o integral cumprimento do título judicial é incabível qualquer medida visando à reativação” [do registro imobiliário patrimonial]”.

Donna, Jurerê Internacional

Divulgação/Redes Sociais

Acqua, Jurerê Internacional

Divulgação/Redes sociais

Os réus também foram condenados, segundo decisão, por litigância de ma-fé, ou seja, por prejudicarem intencionalmente a parte adversa ou o próprio sistema judiciário, “tendo em vista as inúmeras e injustificadas protelações no cumprimento das ordens judiciais”.

A multa por causa da ocupação irregular foi aumentada para 200 mil, informou a Justiça.

O que diz a defesa do Grupo Habitasul

“Acerca do tema relacionado aos Beach Clubs, o Grupo Habitasul, que é proprietário dos imóveis, vem a público declarar que ainda não foi formalmente intimado da última decisão e que sempre pugnou e adotou as medidas ao seu alcance para que os locatários, que operam os estabelecimentos, cumprissem decisões judiciais, na medida em que são os únicos que estão, e sempre estiveram, na posse dos referidos imóveis. Por fim, reitera sua confiança no Poder Judiciário”.

