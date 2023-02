Justiça manda prender professor encontrado com pornografia infantil dentro de escola em Piracicaba

Ele tinha sido liberado no mesmo dia da prisão, na sexta-feira (17), após pagamento de fiança; ele foi localizado nesta quinta (23) em São Pedro (SP) numa clínica para dependentes químicos. O professor encontrado com pornografia infantil em seu notebook em uma escola estadual de Piracicaba (SP) foi preso novamente nesta quinta-feira (23). Ele havia sido liberado após pagar fiança, mas a Justiça decretou a prisão dele.

A primeira prisão foi feita na sexta-feira (17) após uma denúncia da namorada do suspeito à 2ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise/Deic). O professor de 45 anos foi detido na escola onde ele trabalhava, e no local e na casa deles, foram apreendidos o notebook do suspeito, onde foram localizados vídeos de pornografia infantil, que o suspeito negou ter baixado.

O delegado responsável pelo caso informou no sábado (18) que foram encontrados poucos conteúdos pornográficos no notebook, e que nos vídeos não aparecia nenhum aluno da escola. Ele foi liberado no mesmo dia da prisão após pagar fiança de um salário mínimo porque, ainda segundo a polícia, o crime só é inafiançável se tivesse tido transmissão e compartilhamento dos vídeos pornográficos, o que não foi o caso.

Nesta quinta-feira, a Justiça expediu um mandado de prisão porque o professor ainda está sendo investigado pelo crime de pedofilia. Ele foi localizado em São Pedro (SP) numa clínica que fornece tratamento para dependentes químicos e está sendo levado para a sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba.

Professor estava em escola fumando anfetaminas

A ação da Dise foi realizada após a namorada do indiciado relatar à polícia que encontrou conteúdo de pornografia infantil no computador do companheiro. A mulher disse que ficou revoltada e que então resolveu denunciar, já que inclusive tem um filho pequeno, de um relacionamento anterior.

Após investigação, a equipe policial solicitou à Justiça a expedição de mandado de busca e apreensão na casa do professor e na escola – no armário e gaveteiro pessoal – onde ele trabalha.

Na tarde de sexta, as ordens judiciais foram cumpridas com apoio do Setor de Inteligência da Deic. Primeiro, os policiais foram até a escola estadual após o término da aula.

Com autorização da direção, um dos policiais entrou na unidade e localizou o professor dentro do banheiro masculino, sentado no vaso sanitário, com um cachimbo artesanal e um maçarico, fazendo uso de anfetamina, conforme detalha o registro da Deic.

De acordo com a corporação, o investigado alegou ser dependente químico e fazer uso de anfetaminas, maconha e crack. Em sua mochila, foi localizado o notebook e, no interior dele, vídeos de pornografia infantil, que o suspeito negou ter baixado.

Na casa do docente, foi apreendida outra porção de anfetamina e um saquinho contendo maconha esfarelada. Seu celular também foi apreendido. O professor foi levado até da sede da 2ª Dise/Deic, onde foi oficializada a prisão em flagrante pelo delegado Demétrios Gondim Coelho.

Professor teve contrato encerrado

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo comunicou que repudia as ações citadas e imediatamente extinguiu o contrato com o professor.

“Não havia estudantes na unidade no momento da ação policial. A pasta, por meio da Diretoria de Ensino de Piracicaba, está à disposição para colaborar com as investigações”, acrescentou.

