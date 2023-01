Justiça mantém condenação de acusado de matar prefeito de Elias Fausto, mas reduz pena para 18 anos e 8 meses

Laércio Betarelli foi morto quando era chefe do Executivo e vistoriava obra; polícia aponta como motivo um desentendimento com empresário que queria lançar loteamentos irregulares e é acusado de ser o mandante do crime. Prefeito de Elias Fausto foi encontrado morto em terreno nesta sexta

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) manteve a condenação de Thiago Gomes Calado, acusado de assassinar a tiros o prefeito de Elias Fausto (SP), Laércio Betarelli (PSDB), no dia 2 outubro de 2015. Ele já tinha sido condenado pela Justiça de Monte Mor (SP), com pena de 21 anos, mas apelou da decisão.

A 11ª Câmara de Direito Criminal decidiu por manter a condenação, mas reduziu a pena para 18 anos e 8 meses em regime fechado.

O chefe do executivo foi morto enquanto visitava uma obra de canalização de um córrego da cidade. Quando concluiu o inquérito sobre o caso, a Polícia Civil apontou o empresário Sérgio Vicente Picão como mandante do crime – ele foi condenado em maio de 2022, mas o processo está em fase de recurso. Ele e Calado estão presos.

Também conforme a Polícia Civil, o crime teve motivação “econômica” porque Picão pretendia lançar loteamentos irregulares em Elias Fausto, mas os planos eram sempre frustrados por iniciativas do prefeito.

Laércio Betarelli, ex-prefeito de Elias Fausto

Reprodução/Propaganda eleitoral

Apesar de ter ajustado a pena, o relator Paiva Coutinho não acatou a argumentação da defesa para retirar um dos agravantes do crime.

“Não procede o pleito de afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois, devidamente comprovada, especialmente diante dos depoimentos das testemunhas presenciais, que declararam que o réu abordou a vítima de forma inesperada e efetuou diversos disparos de arma de fogo, de inopino, causando a morte instantânea do político, portanto, é obvio que ele não teve sequer meios e tempo de se defender, falecendo, inclusive, no próprio local em que foi alvejado”, fundamentou o relator.

Além de Coutinho, os desembargadores Alexandre Almeida e Renato Genzani Filho completaram a turma julgadora. A decisão foi unânime.

Diante disso, Calado permaneceu condenado com duas qualificadoras – fatores que podem influenciar na definição da pena: dificultar a defesa da vítima e motivo torpe.

Velório de Laércio Betarelli, em Elias Fausto

Reprodução/EPTV

O crime

De acordo com a Guarda Municipal, Betarelli estava no bairro Carimã para visitar uma obra de canalização de um córrego quando uma caminhonete se aproximou e um suspeito fez os disparos.

O prefeito foi sozinho ao local, o que seria um hábito dele, também conforme informações da Guarda. A corporação informou, ainda, que a maior parte do efetivo estava fora da cidade, em um curso na cidade de Capivari (SP).

A investigação

Segundo o delegado responsável pela investigação, Fernando Dutra, a polícia chegou até Calado por meio de depoimentos, diligências e análises de câmeras de segurança que mostram o suspeito seguindo o prefeito dentro da caminhonete Fiat Strada, veículo que levou a investigação até a prisão e identificação do acusado de ser o mandante.

O jovem afirmou à Polícia Civil que foi contatado por Sérgio Vicente Picão seis dias antes do crime e se encontrou com ele no dia do assassinato.

Também conforme a investigação policial, o empresário mostrou ao executor onde ficava o prédio da prefeitura e o carro que o chefe do Executivo usava para realizar visitas em obras.

Ele, então, seguiu o prefeito com a Fiat Strada do distrito de Cardeal até a obra onde ele foi morto, diz a corporação. “Temos imagem dele seguindo o prefeito pela estrada inteira até chegar ao local. Ao chegar na construção, ele parou o carro, perguntou o nome do prefeito e já efetuou os disparos. Ele confessou tudo”, disse o delegado, à época.

Obra de córrego onde ocorreu o crime, em Elias Fausto

Edijan Del Santo / EPTV

Pagamento foi de R$ 20 mil, diz polícia

O acusado de realizar a execução recebeu R$ 20 mil para cometer o crime sem conhecer a vítima, segundo a Polícia Civil.

O rapaz afirmou à Polícia Civil que só descobriu que o homem era chefe do Executivo através de notícias da imprensa.

De acordo com a polícia, após o crime, ele abandonou a caminhonete e o revólver calibre 38 usado em uma chácara de Elias Fausto. Três dias depois do assassinato, Gomes recebeu os R$ 20 mil de Picão e comprou uma moto. Depois, teria trocado o veículo por um modelo Audi, que foi apreendido pelos policiais.

O suspeito relatou que é morador de Indaiatuba e conhecia Picão “desde criança”, já que o empresário possuía negócios em Indaiatuba.

Trajetória política

Laércio Betarelli, conhecido como Dude, nasceu no dia 13 de fevereiro de 1957, em Monte Mor (SP). Em 2012, o tucano foi eleito para seu terceiro mandato com 67% dos votos.

De 1982 a 1992 e de 2001 a 2004 ele trabalhou como responsável pelo departamento de Obras da Prefeitura de Elias Fausto. Dude já foi vereador de 1989 a 1992 e presidente da Casa em 1991 e 1992. O tucano já foi eleito prefeito de Elias Fausto em outros dois mandatos, entre 1997 e 2000, e de 2005 a 2008.

