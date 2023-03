Justiça mantém Elize Matsunaga em liberdade após MP pedir suspensão de condicional

Decisão foi tomada pela Vara de Execuções Criminais de Franca (SP). Solicitação feita pelo promotor Odilon Nery Comodaro se baseou em suspeita de uso de documento falso em Sorocaba (SP). Elize Matsunaga deixa penitenciária em Tremembé acompanhada de advogado após liberdade condicional

A Vara de Execuções Criminais de Franca (SP) negou o pedido do Ministério Público (MP) para que Elize Matsunaga voltasse à prisão. A informação de que ela continuará cumprindo a pena em liberdade condicional foi confirmada nesta quarta-feira (8) pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

O pedido de suspensão do benefício foi feito pelo promotor de Justiça Odilon Nery Comodaro, de Franca. Elize, que mora em Franca desde junho de 2022 e trabalha como motorista de aplicativo, está sendo investigada pela Polícia Civil de Sorocaba (SP) por suspeita de usar documento de terceiros para tentar limpar a ficha criminal dela.

Por meio de nota, o TJ disse que Elize tem cumprido as condições impostas pela Justiça e que o “feito em trâmite na Comarca de Sorocaba está em fase inicial, sem condenação”.

O g1 aguarda posicionamento do MP. A reportagem também entrou em contato com a defesa de Elize, mas não obteve resposta até a última atualização do texto.

O inquérito

Em 27 de fevereiro, Elize foi detida para prestar esclarecimentos à polícia de Sorocaba. Na delegacia, ela foi intimada de que estava sendo indiciada por uso de documentos falsos.

Elize foi levada ao 8º Distrito Policial, onde disse, em depoimento, que foi a empresa onde ela trabalhava que falsificou o atestado de antecedentes criminais dela, para que pudesse ingressar em um dos condomínios para o qual prestava serviço.

De acordo com a polícia, não cabe prisão ao crime de uso de documentos falsos, mas o caso de Elize deveria ser analisado por um juiz de Execuções por causa da condicional.

Trabalho em Sorocaba

Segundo apuração feita pelo g1, no final de 2022, Elize participou de um processo de contratação para uma empresa que atua em condomínios de Sorocaba.

De acordo com a investigação, Elize teria alterado os dados do documento de outro funcionário e utilizado deles para ingressar em um dos condomínios onde prestava serviço, na região do bairro Wanel Ville, na zona Oeste de Sorocaba.

Durante a operação no dia 27 de fevereiro de 2023, dois atestados foram apreendidos e encaminhados para perícia. Após a perícia, ela poderá ser chamada novamente para depor.

De acordo com o delegado, Elize ficou por pelo menos dois meses em Sorocaba. Ela trabalhava na supervisão e no contato com moradores em uma empresa de pintura, como “uma espécie de gerente”, e passou por pelo menos cinco condomínios em várias regiões da cidade.

Condenação

Em 2012, Elize foi presa por matar e esquartejar o marido Marcos Kitano Matsunaga, no apartamento do casal na zona Oeste de São Paulo.

Quatro anos depois, ela foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão pelo crime. Em 2017, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu para 16 anos e três meses a pena.

Em maio de 2022, Elize obteve na Justiça a liberdade condicional. Ela comprou um apartamento em Franca e passou a morar na cidade no interior de São Paulo.

