Justiça mantém preso chefe de facção criminosa de Sergipe

Breno Vinícius Garção Martins, conhecido como Matuto, foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira (23). Outro criminoso, que atuava como seu segurança, também permanecerá detido. Bope prende traficante de Sergipe

Audiência de custódia realizada, na tarde deste sábado (25), decidiu pela manutenção da prisão do criminoso. Além dele, seu comparsa, também ficará detido. O criminoso é apontado como segurança de Matuto.

Breno Matuto foi preso, na manhã de quinta-feira (23), em uma operação da Polícia Militar na comunidade Parque União, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

O criminoso é foragido da Justiça de Sergipe. Conhecido como Matuto no Rio e Hamster em Sergipe, Breno Vinicius Garção Martins foi localizado no Nova Holanda junto ao comparsa, que seria segurança dele, segundo a polícia.

Ao ser preso na quinta-feira, Matuto disse que foi para o Rio de Janeiro porque se sentia mais “seguro”.

Reprodução/TV Globo

Os dois criminosos foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Entorpecentes, na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio. Com eles, foram apreendidos um fuzil e uma pistola.

Matuto é um dos criminosos de outros estados que usam o Rio de Janeiro como abrigo para as suas ações. O g1 apurou que 60 criminosos de fora do estado foram presos ou mortos em 2 anos no RJ.

São criminosos de ao menos 16 estados brasileiros, de todas as regiões do país. Rocinha, e os complexos do Alemão, da Penha, da Maré e do Salgueiro (São Gonçalo) são alguns dos principais pontos de refúgio.

Divulgação/PMERJ

