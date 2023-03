Justiça mantém prisão de suspeito de armar emboscada para estuprar arquiteta em Ribeirão Preto, SP

Solon Henrique Costa Milanez, de 47 anos, participou de audiência de custódia nesta quarta-feira (8). Ele estava foragido da Justiça da Paraíba por crimes semelhantes. Suspeito de estuprar arquiteta em Ribeirão Preto, SP, segue preso, decide Justiça

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) informou, na tarde desta quarta-feira (8), que manteve a prisão preventiva de Solon Henrique Costa Milanez, suspeito de estuprar uma arquiteta em Ribeirão Preto (SP). A decisão ocorreu após audiência de custódia.

Solon foi levado à Cadeia de Santa Rosa de Viterbo (SP). Segundo a delegada Patrícia de Mariani Buldo, da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), ele fingiu ser uma mulher interessada em obra para atrair a vítima até o imóvel onde aconteceu o crime, em 2022, no Centro da cidade.

O g1 procurou a defesa dele, mas não obteve resposta até a última atualização do texto. Na terça-feira (7), data da prisão de Solon, a advogada que o representa, Cláudia Andrea Zamboni, disse que não se manifestaria até ter acesso ao processo.

Solon Henrique Costa Milanez, de 47 anos, foi preso em apartamento no Centro de Ribeirão Preto, SP

Reprodução/Câmera de segurança

O crime

De acordo com a delegada, a arquiteta de 32 anos foi estuprada em julho do ano passado e denunciou o caso à Polícia Civil. Desde então, a Polícia Civil estabeleceu diferentes linhas de investigação até prender o suspeito na última terça.

À polícia, a vítima contou que foi procurada pelo suspeito, fingindo ser mulher, pela internet. Os dois marcaram um encontro para que ela pudesse vistoriar o local que seria reformado, mas ao chegar ao endereço, a arquiteta se deparou com um homem. Sem saber das intenções dele, ela entrou no prédio e foi estuprada.

“Como ela tinha combinado de encontrar uma mulher, ela estranhou a presença masculina e perguntou ‘cadê a fulana?’. Ele disse que ela estava lá dentro os aguardando. Mesmo desconfiando, ela entrou, decidiu entrar. Lá dentro, ele já conhecia o imóvel porque ele já tinha feito um levantamento antes quando ele fez a cópia, ele já levou ela para um cômodo e manteve a violência sexual contra ela”, afirma a delegada.

De acordo com Patrícia, Solon ameaçou a vítima apontando uma arma, o que a impediu de gritar ou reagir, e ainda tirou fotos dela.

Segundo a Polícia Civil, para conseguir a cópia das chaves do imóvel, o homem se apresentou com nome falso na imobiliária.

“Agrava [a situação dele] pelo planejamento do crime. Lá na imobiliária ele deu um nome falso quando ele pegou a chave em um primeiro momento. O crime aconteceu em julho e de lá pra cá a gente vem seguindo diversas linhas de investigação, com imagens, investigação eletrônica, e chegamos à identificação. Por fim, a vítima reconheceu a fotografia dele e agora vamos fazer o reconhecimento facial”, diz Patrícia.

A delegada Patrícia de Mariani Buldo chefia investigação de estupro em Ribeirão Preto, SP

Aurélio Sal/EPTV

Antecedentes

Além do mandado de prisão preventiva, a polícia também cumpriu um mandado de recaptura contra Solon. Isso porque, ao pesquisar os antecedentes criminais do suspeito, os policiais descobriram que ele era foragido da Justiça da Paraíba.

Em 2008, ele tinha sido condenado a 93 anos de detenção por comandar uma quadrilha que cometia roubos e estupros nos estados de Pernambuco e Paraíba. Na época, o delegado responsável pela investigação revelou como eram os crimes.

“Ele chamava mulheres que realizavam atendimentos e vendas a domicílio, alugavam flats e lá chegando eles as rendiam com arma branca, faca ou arma de fogo, as conduzia para dentro desses apartamentos e lá as amarravam, roubavam os cartões de credito, solicitando as senhas, e algumas vítimas relatam que foram violentadas sexualmente”, disse João Gustavo Godoy Ferraz, em novembro de 2008.

Ao ser preso em Ribeirão Preto nesta terça-feira, Solon estava sozinho na casa dele no Centro. A delegada disse que ele ficou surpreso ao ver os policiais. No local, os policiais apreenderam celulares e um simulacro de arma.

“Ele ficou surpreso quando nós entramos porque ele fez várias coisas para não ser identificado. Sempre usou identidade falsa, usou máscara, boné, então ele pensava que a gente não sabia a identidade dele e ele ficou bastante surpreso. Ele nem perguntou por que estava sendo preso.”

Solon foi levado para a Cadeia de Santa Rosa de Viterbo por suspeita do estupro em Ribeirão Preto e em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Justiça de João Pessoa (PB).

Ainda de acordo com relato da vítima à Polícia Civil, no dia do crime, enquanto tirava fotos dela, Solon conversava com uma pessoa por telefone. A investigação, agora, quer saber se ele continua fazendo parte de uma quadrilha.

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Ribeirão Preto, SP

Aurélio Sal/EPTV

