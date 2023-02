Justiça marca audiência de conciliação entre sacerdote e vizinho acusado de intolerância religiosa no interior de SP

Audiência foi marcada para 28 de fevereiro, às 15h30, de forma virtual. Em B.O, registrado em Cafelândia (SP) contra líder religioso, vizinho chega a chamá-lo como ‘Josué Macumbeiro’. Josué José de Oliveira, ao lado da esposa Makota Viviani e do filho Henrico, praticantes do candomblé em Cafelândia (SP)

Josué José de Oliveira/Arquivo pessoal

A Justiça marcou a audiência de conciliação entre o sacerdote que alegou ser vítima de discriminação e intolerância religiosa, após vizinho denunciá-lo por barulhos durante a prática religiosa em Cafelândia (SP). O caso foi noticiado pelo g1 em julho do ano passado.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP), marcou, na segunda-feira (6), a audiência para 28 de fevereiro, às 15h30, de forma virtual. A audiência de conciliação é um método no qual as partes do processo se reúnem para encontrarem uma solução ou acordo.

Vizinho chama Josué de macumbeiro no BO registrado na Polícia Civil em Cafefândia (SP)

Arquivo pessoal

Segundo Josué José da Olvieira, membro responsável pelo Templo Cultural Social Religioso Ilê Asé Osum Obaluayê, no boletim de ocorrência registrado contra ele, o vizinho chama-o de “Josué Macumbeiro” (veja acima).

Em entrevista ao g1, o líder religioso informou que o templo já foi depredado por vizinhos e os participantes já não mais frequentam o local por temerem ação da polícia.

Cultos ocorrem no fundo da residência

Josué José de Oliveira/Arquivo Pessoal

À época, Josué disse que também registrou B.O contra o vizinho por injúria. Conforme ele contou, as reclamações já duram anos, sendo que em toda oportunidade, o vizinho chama a polícia para interromper os ritos.

Josué também apontou que a Justiça impôs, em 2016, um horário de realização da prática religiosa, somente sendo autorizada das 9h às 22h.

“Há anos nos reunimos e, em meio a muitas lutas, resistimos até hoje. Ocorre que, durante todos esses anos, somos perseguidos incessantemente por um único cidadão, o vizinho. Ele não nos dá paz, sempre está procurando uma forma de cercear os nossos direitos de culto, toda vez ele chama a polícia, tendo o nosso culto interrompido e, com isso, causando constrangimento às pessoas no local”, contou Josué em 2022.

Relembre o caso

Templo realiza trabalho social junto à comunidade em Cafelândia (SP)

Associação Templo Cultural Social Religioso/Divulgação

Há 20 anos, as atividades religiosas ocorrem no fundo da própria casa de Josué. Segundo ele, outros moradores no início também se incomodavam com a prática, por desconhecimento sobre a religião, mas, com o passar dos anos, mudaram a concepção acerca do trabalho realizado no local, visto que a instituição também busca ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“No início, sofremos com o preconceito de um modo geral. Mas a comunidade passou a conhecer o nosso trabalho e sabe que nascemos com base na caridade e amor ao próximo. Nosso projeto ‘um dia a menos sem fome’, por exemplo, tem o objetivo de estar levando um pouco mais de dignidade às pessoas necessitadas. Assistimos algumas famílias em Cafelândia e região, e também levamos alimento aos nossos irmãos em condições de rua nas cidades de Cafelândia e Lins”, explica.

Ainda segundo Josué, no ano de 2016, o preconceito religioso do vizinho também encontrou espaço para o racismo e a homofobia. Ele conta que alguns membros do templo foram vítimas de agressões e injúrias relacionadas a orientação sexual e de cunho racista. Na época, dois membros registraram boletim de ocorrência contra as injúrias.

“Uma forma preconceituosa, racista, homofóbica e totalmente desrespeitosa conosco, simplesmente porque somos um povo de religião de matriz africana. Já fomos xingados e constantemente a polícia é chamada para lidar com denúncias de perturbação ao sossego”, conta o sacerdote.

Em relação aos barulhos, Josué afirma que precisou passar por uma perícia para atestar que os decibéis não ultrapassavam o limite determinado pela lei. O laudo pericial, por sua vez, não apontou nenhuma irregularidade, inclusive com o perito atestando que “vários vizinhos achavam que até haviam parado os cultos”, diz o documento (veja abaixo).

“Seguimos à risca a determinação judicial. O culto de candomblé não existe sem os tambores, pois é através do som dos tambores que entoamos os nossos cânticos para invocar os nossos deuses, é no ritmo do som dos atabaques que dançamos para exaltar e louvar o nosso sagrado, através dos toques dos atabaques com sua boca para a terra que invocamos os nossos ancestrais, nossos antepassados na África”, explica Josué.

Por conta das denúncias acerca do barulho, o sacerdote chegou a ser condenado a 28 dias de prisão no regime semiaberto em 2016. O g1 entrou em tentou entrar em contato com o vizinho que fez a denúncia, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Perito atestou que barulhos no templo de candomblé não configuraram infração

Josué José de Oliveira/Arquivo Pessoal

O que diz a lei?

A Lei Caó nº 7.716/89 criminaliza qualquer situação de preconceito e discriminação contra cor, religião e contra comunidades tradicionais. Assim como, o código penal prevê no Art. 208 que interromper cultos religiosos, xingar e discriminar qualquer pessoa por motivo da religião também é crime previsto no código penal, com pena de seis meses a um ano.

A lei é vigente no país há 33 anos e a constituição prevê a liberdade entre religião, igreja e estado, já que são oficialmente separados, sendo o Brasil um estado laico. Além disso, a legislação brasileira proíbe qualquer tipo de intolerância religiosa, sendo a prática religiosa geralmente livre no país.

O direito à liberdade de religião ou crença também é garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece ser “inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias”.

A lei brasileira também define como crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões, com pena de reclusão de um a três anos, além de multa.

É possível denunciar casos de intolerância religiosa pelos canais do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, seja por telefone pelo Disque 100, pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil ou pela ouvidoria do Ministério no e-mail ouvidoria@mdh.gov.br. Crimes de injúria racial, ultraje a culto e racismo podem ser denunciados em qualquer delegacia.

Vito Califano