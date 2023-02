Justiça nega absolvição sumária a acusado de matar aluno dentro de clube de tiro em Rondônia

Defesa pediu que fosse reconhecida a inocência do réu. Ministério Público de Rondônia diz que acusado matou a vítima com seis tiros dentro da sua própria sala. Fábio Santos Rodrigues foi denunciado à Justiça por homicídio qualificado em Nova Mamoré

A Justiça de Rondônia negou a absolvição sumária pedida pela defesa do instrutor de tiros Fábio Santos Rodrigues, acusado de matar o aluno Welly Nascimento dentro de um clube de tiros de Nova Mamoré (RO) no ano passado.

A absorvição sumária acontece quando um juiz ou juíza responsável reconhece a inocência de um réu e encerra o processo.

Pedido negado

Depois que a Justiça de Rondônia recebeu a denúncia feita pelo Ministério Público de Rondônia (MP-RO), a defesa tentou pelo reconhecimento da inocência do réu. Mas o pedido foi negado porque “inexistem motivos para a absolvição sumária”, segundo a Justiça.

Fábio foi denunciado pelo MP-RO por homicídio qualificado, sem possibilidade de defesa por parte da vítima. Na denúncia, a Promotoria de Justiça diz que Fábio matou o aluno com seis tiros dentro da sua própria sala, após a vítima tentar pegar uma arma.

O caso é tratado na 1ª Vara Criminal da Comarca de Guajará Mirim (RO). O g1 entrou em contato com a defesa do acusado, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.

Relembre o caso

Welly Nascimento, de 33 anos, foi morto em setembro do ano passado dentro do clube de tiros onde era aluno em Nova Mamoré e Fábio Rodrigues foi apontado como o principal suspeito do crime. Welly era técnico de informática e deixou filha e esposa.

Welly Nascimento morreu após ser baleado dentro de um clube de tiros

Um outro associado do clube estava no local no momento dos tiros, mas afirma que não chegou a presenciar a cena. De acordo com o relato dele à polícia, Welly foi até a sala do instrutor, fechou a porta e momentos depois a testemunha diz que ouviu os disparos.

O exame tanatoscópico feito pela perícia apontou que Welly teve como causa da morte “traumatismo cranioencefálico” devido à lesão causada na cabeça pelo projétil da arma.

Vittorio Ferla