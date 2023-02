Justiça nega pagamento de férias da Prefeitura de Ribeirão Preto, SP, à Dárcy Vera

Decisão é da 2ª Vara da Fazenda Pública da cidade. No processo, a ex-prefeita alegou não ter gozado de férias vencidas por conta do excesso de trabalho. A ex-prefeita de Ribeirão Preto, Dárcy Vera, entra na Justiça para cobrar férias não recebidas e não gozadas

Ronaldo Gomes/EPTV

A Justiça negou que a Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) pague férias à ex-prefeita Dárcy Vera (sem partido). O pedido foi feito pela ex-chefe do Executivo cobrando o período de descanso vencido e não gozado enquanto ela esteve no comando da cidade.

A decisão é da juíza Lucilene Aparecida Canella de Melo, da 2ª Vara da Fazenda Pública. A magistrada considerou prescrição no prazo em que Dárcy deveria fazer o questionamento do pagamento das férias.

De acordo com ela, isso deveria ocorrer até setembro de 2019, mas a ação iniciou tramitação em fevereiro do ano passado.

A defesa da ex-prefeita não havia se posicionado até a última atualização desta matéria.

O caso

A ex-prefeita entrou na Justiça para cobrar a prefeitura R$ 174 mil, com correção monetária, até o dia do pagamento.

Dárcy também pediu que a ação tramitasse em sigilo, mas a solicitação foi negada pela 2ª Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto.

A ex-prefeita disse que esteve em tempo integral, fins de semanas e feriados durante oito anos na Prefeitura de Ribeirão Preto e que o excesso de trabalho e prazos fizeram com que ela fosse impedida de tirar férias.

Dárcy Vera foi eleita em 2008 e ficou na Prefeitura de Ribeirão Preto até dezembro de 2016, quando foi afastada pela Justiça por conta das investigações da Operação Sevandija, que indicaram que a ex-prefeita participou de um esquema corrupto de cobrança de propina na liberação de honorários advocatícios. Ela sempre negou as acusações.

A ex-prefeita de Ribeirão Preto, SP, Dárcy Vera (sem partido)

Reprodução/EPTV

Prisão

Dárcy Vera foi presa pela primeira vez em 2 de dezembro de 2016, na Operação Mamãe Noel, segunda fase da Operação Sevandija. Ela ainda era prefeita de Ribeirão Preto.

A Procuradoria-Geral de Justiça a denunciou por corrupção passiva, peculato e associação criminosa.

A fraude envolveu o pagamento de honorários advocatícios pela Prefeitura, em uma ação movida por servidores públicos exigindo a reposição de perdas salariais do Plano Collor.

Segundo o Ministério Público, foram desviados R$ 45 milhões dos cofres públicos municipais.

Os desvios ocorreram de janeiro de 2009 a agosto de 2016, nas duas gestões de Dárcy, que era filiada ao PSD. Ela teria recebido R$ 7 milhões em propina, segundo o MP.

Solta desde 2019

Dárcy obteve um habeas corpus no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) em dezembro de 2016, mas teve a liberdade revogada e voltou à prisão em maio de 2017. No entanto, desde 2019 ela está em liberdade condicional.

Condenada inicialmente a 18 anos e nove meses de prisão, a ex-prefeita teve a pena aumentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) para 26 anos e um mês.

Em abril, após pedido da defesa dela, a 4ª Vara Criminal de Ribeirão Preto revogou medidas cautelares contra a ex-prefeita e a liberou para sair de casa a partir das 20h e aos finais de semana. Ela também não tem mais a obrigação de comparecer ao Fórum da cidade mensalmente.

No entanto, Dárcy ainda está proibida de sair do Brasil, de sair de Ribeirão Preto sem comunicação e autorização da Justiça e também não pode manter contato com outros réus ou investigados na Sevandija, independente das fases da operação.

A ex-prefeita de Ribeirão Preto (SP) Dárcy Vera deixa a penitenciária em Tremembé (SP)

Fábio Junior/EPTV

Veja mais notícias da região em g1 Ribeirão Preto e Franca

Vito Califano