Justiça obriga Agência a leiloar cassiterita extraída da Terra Yanomami e reverter valores para ações de combate ao garimpo

A Justiça Federal determinou nessa segunda-feira (30) que a Agência Nacional de Mineração (ANM) realize definitivamente o leilão da cassiterita extraída ilegalmente da Terra Indígena Yanomami. A medida tem como objetivo reverter o valor arrecadado para ações de garantia a segurança do território e de combate ao garimpo ilegal na região.

O prazo para que o leilão seja finalizado é 28 de fevereiro e é improrrogável. Em caso de descumprimento da sentença, a ANM terá que pagar R$ 100 mil ao mês em multa.

A decisão é resultado de uma ação civil pública ajuizada em junho do ano passado pelo Ministério Público Federal (MPF) contra Agência Nacional de Mineração (ANM), a Fundação Nacional dos Povis Indígenas e a União. O valor do material apreendido é estimado em R$ 25 milhões.

Em julho de 2022, a Justiça Federal concedeu liminar na qual determinava à agência a realização do leilão, prevendo o repasse da venda do mineral para o custeio do programa de ações contra o garimpo ilegal na TI, entre elas, a retirada de não indígenas da área.

À época, a Justiça determinou que as ações deveriam ser planejadas e apresentadas em 90 dias, incluindo o plano de aplicação dos recursos. No entanto, a medida nunca chegou a ser cumprida.

Em nova manifestação, o MPF destacou a morosidade da ANM para promover o pregão e “sequer se dá ao trabalho de justificar, objetivamente, por qual razão o prazo transcorrido se mostrou insuficiente” – mais de 200 dias.

Para o Ministério Público Federal, a agência emprega entraves burocráticos como ferramenta para paralisar a decisão liminar e demonstra descaso tanto com os povos indígenas quanto com o patrimônio público.

Na decisão, a Justiça Federal considerou “evasivas e inaceitáveis” as manifestações da ANM diante do tempo que a agência teve para tomar todas as providências necessárias para cumprir a ordem judicial. Por isso, determinou que até o último dia de fevereiro sejam sanadas todas as pendências fáticas e jurídicas pertinentes, bem como seja publicado o edital de leilão dos bens minerais.

A ANM também deve apresentar em até cinco dias os dados identificadores de todos os agentes públicos responsáveis pela adoção das medidas necessárias ao cumprimento da ordem.

Em caso de descumprimento do primeiro item, a agência será multada em R$ 100 mil por mês até a realização do leilão. Caso descumpra o segundo item, a multa fixada é de R$ 1 mil por dia de atraso no fornecimento dos dados indicados.

Maior território indígena do Brasil em extensão territorial, a Terra Indígena Yanomami está no centro das discussões políticas e de saúde nacional em razão da grave crise sanitária, com registros de casos malária e desnutrição severa em adultos, principalmente, entre crianças. O problema é causado pelo avanço do garimpo ilegal de ouro e cassiterita, que, em um ano, aumentou 46% no território.

