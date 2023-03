Justiça obriga Prefeitura de Lucélia a zerar lista de espera por vagas em creches no município

Administração tem prazo de 30 dias para indicar medidas que serão adotadas para atender à demanda e mais 15 dias para implementação e concessão de vagas àquelas crianças que estão na lista de espera. Prefeitura de Lucélia (SP) tem prazo de 30 dias para indicar medidas que serão adotadas para atender à demanda da promotoria

A Justiça determinou que a Prefeitura de Lucélia (SP) zere a lista de espera por vagas em creches no município em um prazo de 45 dias. A liminar, publicada nesta segunda-feira (27), decorre de uma ação civil pública do promotor de Justiça Pedro Vinicius Meneguetti Martins.

Conforme o inquérito civil instaurado para apurar a situação, foi constatado problema estrutural de falta de vagas em creche e pré-escola em Lucélia, “com longa lista de espera em todas as unidades”.

Diante disso, o Poder Executivo tem 30 dias para indicar medidas que serão adotadas para atender à demanda por vagas em creches do município e mais 15 dias para implementação e concessão de vagas àquelas crianças que estão lista de espera, segundo o documento.

Entre os apontamentos da ação, é citado um ofício da própria Prefeitura, alegando que as unidades atuais já estão lotadas e que, hoje, “há uma fila de 22 crianças na lista de espera do berçário e maternal”. Na ação, é sugerida, ainda, a construção de novas unidades educacionais.

De acordo com a decisão judicial, decorrido os 45 dias referentes à somatória dos dois prazos, o não cumprimento das medidas indicadas acarretará em uma multa diária fixada em R$ 1 mil, limitada a incidência a 30 dias, que será revertida ao fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do município.

Posicionamento da Prefeitura

Em ofício encaminhado pela Prefeitura de Lucélia ao Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), a administração reconhece que “as creches municipais estão superlotadas, haja vista que o número de matriculados é superior ao máximo comportado, bem como aos cuidados básicos e estrutura necessária por metro quadrado. Com a alta, torna-se dificultoso o atendimento integral a todos”.

Em nota nesta segunda-feira (27), a Prefeitura de Lucélia informou que “já tem tomado todas as providências necessárias para que os problemas sejam sanados de forma mais célere”.

