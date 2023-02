Justiça solta ex-vereador de Matão preso com armas sem registro, munições e dinheiro

Empresário Agnaldo Navarro de Souza foi preso pela PM na quarta-feira (22) após denúncia. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) determinou que ele aguarde pelo julgamento em liberdade. Ex-vereador de Matão é preso com armas irregulares

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) concedeu liberdade ao ex-vereador de Matão (SP) Agnaldo Navarro de Souza. O empresário de 57 anos, preso com duas armas sem registro, dinheiro e munições, foi solto no sábado (25), informou a defesa dele nesta segunda-feira (27).

De acordo com a decisão do TJ-SP assinada na sexta-feira (24), o ex-vereador poderá aguardar o julgamento em liberdade “mediante compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, de manter atualizado nos autos seu endereço residencial e de não se ausentar da Comarca sem prévia autorização do juízo de 1º grau”. Em caso de descumprimento, o benefício poderá ser revogado.

O empresário foi preso na quarta-feira (22). Na quinta (23), ele teve a prisão convertida para preventiva durante a audiência de custódia.

Por meio de nota, a defesa de Agnaldo Navarro informou que a prisão “deu-se de forma ilegal e com violação à garantia da inviolabilidade do domicílio, e que as providências devidas estão em andamento”. Quanto ao mérito do caso, a defesa disse que irá se manifestar nos autos do processo.

Prisão após denúncia

A Polícia Militar foi até a empresa do suspeito no Centro após receberem denúncia anônima de que ele estava portando armamento irregular e munições.

No local, a PM encontrou 118 munições e uma mochila com uma grande quantidade em dinheiro. Logo após foram localizadas duas armas calibre 38 com sete munições intactas e quatro deflagradas.

Segundo a PM, uma das armas não possuía registro e a outra tinha queixa de furto desde 1999.

O empresário, que foi vereador por quatro mandatos, entre os anos de 2005 e 2020, foi preso em flagrante por porte ilegal de arma e receptação de arma furtada.

De acordo com a polícia, ele já responde a um processo de crime do Sistema Nacional de Armas.

Vito Califano