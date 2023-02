Justiça suspende comissão processante contra prefeita de Cristais Paulista, SP

Juiz acatou mandado de segurança de Katiuscia Leonardo Mendes, que alegou cerceamento na defesa e irregularidades no andamento dos trabalhos na Câmara. Chefe do Executivo local foi denunciada por suspeita de ignorar requerimentos e impedir fiscalização no município. A Justiça suspendeu em caráter liminar na segunda-feira (27) o andamento de uma comissão processante pela cassação da prefeita de Cristais Paulista (SP) Katiuscia Leonardo Mendes (PSD), denunciada por suspeita de ignorar requerimentos enviados por parlamentares, impedindo fiscalização da gestão.

A decisão atende um mandado de segurança apresentado pela chefe do Executivo local, alegando irregularidades na formação da comissão, como suposto cerceamento de defesa, e questionando a escolha dos membros.

Advogado da comissão processante, Denilson Carvalho informou que vai apresentar a documentação para comprovar que não houve irregularidades. “O juiz ainda não ouviu a comissão processante nem a Câmara”, comunicou.

A abertura da comissão processante, por infração político-administrativa, foi proposta pelo vereador Charles Peres (PL). Ele alega que Katiuscia, por reiteradas vezes, infringiu a legislação federal, o regimento interno da Câmara e a Lei Orgânica do Município ao descumprir prazos para envio de respostas aos requerimentos da Câmara e por prestar informações insuficientes aos questionamentos feitos.

Um dos exemplos citados é um requerimento protocolado pela Câmara na Prefeitura de Cristais Paulista em 11 de maio de 2022, sendo que a resposta foi enviada pela prefeita em 22 de setembro de 2022.

A abertura da comissão processante foi aprovada pelos nove vereadores que compõem a Casa e tinha previsão de durar 90 dias, sob a presidência do vereador José Humberto de Oliveira Marques, definido por sorteio, com Marilene Ferreira (PTB), como relatora, e Fransergio dos Santos (PSD), como membro.

Segundo Carvalho, os trabalhos ainda iriam passar por audiência antes das alegações finais e da leitura do relatório final para julgamento no plenário.

Mandado de segurança

Após a abertura dos trabalhos no Legislativo, Katiuscia entrou com um mandado de segurança na Vara da Fazenda Pública de Franca (SP), onde alegou:

nulidade total por cerceamento de defesa, diante da não publicação da Resolução nº 06/2022, e a falta de conhecimento sobre os critérios para indicação dos membros da comissão (sorteio, indicação, nomeação, quem indicou, quem nomeou);

a ata de aprovação da Comissão Especial de Inquérito faz referência a elaboração da Resolução nº 06/2022, supostamente não encontrada nos sistemas da Câmara;

o relatório de conclusão dos trabalhos da CEI indica que os trabalhos foram orientados pela Resolução nº 05/2022, divergindo da ata constitutiva da CEI, que se refere à Resolução nº 06/2022;

a Comissão Especial de Inquérito, que apurou os fatos denunciados, foi composta pelos mesmos vereadores que fizeram o requerimento de sua instauração, em violação ao artigo 5º do Decreto Lei nº 201/1967 e em contrariedade à jurisprudência dominante.

Diante das alegações iniciais, o juiz Aurélio Miguel Pena deu parecer favorável e suspendeu os trabalhos, embora reconheça que ainda não é possível afirmar se houve cerceamento de defesa ou falta de publicidade nos atos.

“É certo que processo de impeachment/cassação é muito sério e impõe restrições de ordem política e pessoal gravíssimas. Basicamente, alegam-se vários vícios na criação do procedimento, segundo narrado, sem observância das formalidades necessárias e instaurado sem observância da legislação [artigo 5º do Decreto Lei nº201/1967] e, em contrariedade à jurisprudência dominante, pois a Comissão Especial de Inquérito para apuração dos fatos denunciados por meio do requerimento foi composta pelos mesmos vereadores que fizeram o requerimento de sua instauração”, disse.

Ele reconheceu inicialmente que há elementos para conceder a liminar, como a participação irregular do vereador denunciante na votação que levou à abertura da investigação.

“É possível verificar a participação do Vereador Charles Gonçalves Peres, responsável pela denúncia. Verifica-se que o requerimento para abertura da Comissão Especial de Inquérito foi aprovado em votação na sessão realizada em 13/09/2022, sem a indicação de vereador suplente. Ao que tudo indica, houve inobservância do Decreto Lei nº 201/1967, neste ponto (formação da Comissão), sem análise concludente das questões restantes, cujo tema resvala no cerceamento de defesa.”

Nas redes sociais, a prefeita disse que se fez justiça com a decisão e reiterou que tinha sido vítima de uma tentativa de golpe.

“A Justiça mostrou que todas as nossas alegações eram verdadeiras. (…) Tudo que eles alegam era um estado de golpe, uma tentativa forçada de assumir o poder”, afirmou Katiuscia.

