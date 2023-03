Justiça suspende concurso da prefeitura de Dueré por não apresentar todas as vagas disponíveis

Inscrições do concurso terminariam nesta sexta-feira (24). Ministério Público deu o prazo de 10 dias para a prefeitura de Dueré. Dueré fica no sul do Tocantins

Divulgação/Corpo de Bombeiros

Justiça determinou a suspensão do concurso público de Dueré, no sul do estado. Ação do Ministério Público (MPTO) pede que o município apresente o número de cargos não ocupados no Executivo e apresente as vagas correspondentes no edital do certame. As inscrições do concurso acabariam nesta sexta-feira (24).

O município deve apresentar essa relação em 10 dias, a contar do último dia 23. A prefeitura informou que não recebeu nenhuma notificação a respeito (confira a nota na íntegra ao final desta reportagem).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O MPTO identificou que o concurso não apresenta as vagas de procurador e contador, que estariam disponíveis no município. O Ministério Público informou que entrou em contato com a prefeitura, mas não foi atendido. Em caso de descumprimento da decisão, o prefeito está sujeito a ser afastado do cargo, para que o vice assuma e cumpra a determinação.

LEIA TAMBÉM

Começa o prazo de inscrição para o concurso da prefeitura de Dueré; salários chegam a R$ 4,2 mil

Justiça determina que Prefeitura de Dueré realize concurso em até seis meses

A abertura das oportunidades na Prefeitura de Dueré aconteceu em decorrência de uma determinação na Justiça, de agosto de 2022, que deu um prazo de seis meses para a realização do concurso para o quadro geral. Isso depois da gestão esgotar os recursos sobre uma decisão de 2020.

O Concurso

O edital oferecia 94 vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 1.302 e R$ 4.278. As provas seriam aplicadas no dia 30 de abril. Os cargos de nível superior seriam Assistente Social, Educador Físico, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Nutricionista, Odontólogo e Psicólogo. Estão fora dessa lista os cargos de contador e procurador, como aponta o MP.

O que diz a prefeitura

Desconhecemos qualquer ação judicial neste sentido. Inclusive o concurso público recebeu parecer favorável pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Até então não fomos intimados.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vito Califano