Justiça suspende concurso da USP com vagas em Ribeirão Preto, SP, por falta de cotas para pretos, pardos e indígenas

Edital de analista previa 63 oportunidades, sendo 7 para cidade. Ação foi movida pela Defensoria Pública. Na decisão, que também afeta mais 2 editais, juíza diz que processos seletivos não respeitaram legislação. Justiça suspendeu concurso da Universidade de São Paulo (USP) que tinha vagas para campus em Ribeirão Preto (SP)

A Justiça de São Paulo suspendeu, em caráter limitar, um concurso da Universidade de São Paulo (USP) que possuía 63 vagas para analista administrativo, sendo 7 para o campus em Ribeirão Preto (SP).

O processo seletivo não possuía reserva de vagas para pretos, pardos e indígenas, conforme previsto em lei federal. A decisão publicada pela juíza Luiza Barros Rozas Verotti, da 13° Vara, também afeta os editais abertos para procurador e médico veterinário, que apresentavam o mesmo problema.

A ação foi movida pela Defensoria Pública de São Paulo. No texto, a juíza aponta que respeitar a lei é fundamental para “superar o racismo estrutural e institucional”.

“A interpretação teleológicase funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente”, consta.

No texto, a juíza também afirma que a Defensoria notificou a USP, mas a universidade não apresentou resposta em tempo hábil, o que prejudicaria os concorrentes, caso a solicitação fosse atendida. Por causa disso, foi determinada a suspensão das provas, que aconteceriam entre abril e maio.

O g1 entrou em contato com a USP, mas não obteve resposta até a última atualização do texto.

Concurso em Ribeirão Preto

As inscrições seriam abertas em 31 de março e se estenderiam até 14 de abril, conforme cronograma inicial. A taxa anunciada era de R$ 159.

Entre as atribuições do cargo de analista para assuntos administrativos estão o levantamento de informações, dados e legislações pertinentes, estudos e análises específicos das áreas de atuação, elaboração e revisão de textos técnicos e elaboração e emissão de boletins.

O salário anunciado chegava a R$ 9.257,99, além de benefícios. Conforme o edital, o campus em Ribeirão era o segundo com o maior número de vagas oferecidas. Confira a relação:

Duas vagas para o campus em Bauru;

Duas vagas para o campus em Lorena;

Três vagas para o campus em Piracicaba;

Duas vagas para o campus em Pirassununga;

Sete vagas para o campus em Ribeirão Preto;

Seis vagas para o campus em São Carlos;

41 vagas para o campus em São Paulo.

