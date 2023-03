Justiça suspende operação de três elevatórias no Rio Urubu e condena Estado e Naturatins

Denúncia do Ministério Público do Estado do Tocantins revela que elevatórias estavam operando sem licença ambiental. Barramento no Rio Urubu

Divulgação/MPTO

A Justiça do Tocantins suspendeu a operação de três elevatórias construídas no rio Urubu, em Lagoa da Confusão, que operam há vários anos sem licença ambiental. A sentença foi publicada na manhã desta quarta-feira (8). O Estado do Tocantins e o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) também foram condenados.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O g1 entrou em contato com o Estado e o Naturatins, réus do caso, mas ainda não teve retorno.

De acordo com o documento da Justiça, o Estado não comprovou a regularização ambiental dessas elevatórias, que bombeiam água para criar pressão necessária para abastecimento de água em cidades no entorno. Essa licença ambiental é o principal meio de prevenir e compensar os danos ambientais na região.

LEIA TAMBÉM

MP pede a suspensão da retirada de água dos rios Formoso e Urubu

Justiça dá 48h para que Naturatins retire barragem instalada no rio Dueré após prejuízos ambientais

A decisão indica que até que o Estado comprove ter realizado as adequações necessárias que garantam uma vazão ecológica mínima do rio Urubu, esses elevatórios não podem operar nos meses de seca, geralmente entre junho e outubro. Os dados informados devem integrar o sistema Gestão de Alto Nível da Bacia do Rio Formoso.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Mata