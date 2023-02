Justiça suspende pagamento de benefícios a servidores públicos de cargos comissionados em Bauru

Processo foi cadastrado no site do TJ-SP no dia 27 de janeiro deste ano e a decisão publicada na segunda-feira (30). Enquanto o caso não for julgado, os servidores recebem um salário 30% menor. Justiça suspende pagamento de gratificações do funcionalismo público em Bauru

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu, em caráter de urgência, uma emenda à lei de Bauru (SP) que autoriza o pagamento de benefícios a servidores públicos que ocupam cargos em comissão nos órgãos públicos da administração, como a Câmara e a prefeitura.

O processo foi cadastrado no site do TJ-SP no dia 27 de janeiro deste ano e a decisão publicada nesta segunda-feira (30).

O g1 questionou a Câmara e a prefeitura, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Segundo o TJ-SP, o benefício de 30% sobre a folha de pagamento aos servidores que ocuparem cargos comissionados por um período, anexado na Lei Orgânica do Município de Bauru (LOM), foi considerado inconstitucional pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e, por isso, suspenso. Enquanto o caso não for julgado, os servidores recebem um salário 30% menor.

A lei inicial previa a incorporação integral a quem ficar no cargo por pelo menos três anos e meio. O servidor que permanecer em cargo comissionado por tempo menor do que o previsto receberá acréscimo proporcional ao período trabalhado.

Contudo, em 2016, a Câmara aprovou uma regra que garante ao servidor público que já tenha incorporação integral do salário um acréscimo de 30% sobre a folha de pagamento.

Vito Califano