Justiça torna ré funcionária da Santa Casa de Bariri suspeita de desviar pagamentos de cirurgias

Administração da unidade diz que, apenas em 2022, foram desviados cerca de R$ 40 mil. Mulher era responsável por emitir notas e receber pagamentos de pacientes. Funcionária da Santa Casa de Bariri é investigada por desvio em pagamentos de cirurgias

A Justiça tornou ré a funcionária da Santa Casa de Bariri, no interior de São Paulo, suspeita de desviar pagamentos de cirurgias e procedimentos particulares. Com a decisão, ela passa a responder pelo crime de peculato.

Na denúncia, oferecida pela Promotoria de Justiça de Bariri na sexta-feira (24), o Ministério Público (MP) aponta que a servidora era responsável por emitir notas e receber pagamentos de pacientes da unidade.

A investigação do caso surgiu a partir da própria administração da Santa Casa, que identificou que algumas cirurgias, feitas há mais de 40 dias, ainda não tinham sido pagas.

De acordo com a unidade, foi constatado que, somente no ano de 2022, foram desviados cerca de R$ 40 mil dos pagamentos. As informações foram encaminhadas ao MP no dia 21 de março.

Segundo as investigações, os valores de que a ré se apossou seriam destinados a custeio de internações e insumos, mas, por inúmeras vezes, ela recebia o dinheiro dos pacientes e desviava em proveito próprio.

Alvo de busca e apreensão no dia 24 de março, a funcionária já havia sido afastada do cargo. Ela está proibida de ter contatos com funcionários e pacientes da Santa Casa e a Justiça sequestrou os bens da acusada para garantir a reparação dos danos.

Segundo o promotor Nelson Aparecido Febraio Junior, a denúncia faz parte da primeira etapa da investigação que prossegue para outros casos já identificados e que serão autuados em processos separados.

Administração da unidade

A Santa Casa de Bariri é gerenciada pela prefeitura desde 2018, quando a empresa de saúde que administrava a entidade foi removida da função por irregularidades. Em 2021, seis funcionários da administradora foram condenados à prisão e a pagamento de multa.

A partir daquele ano, a prefeitura firmou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o MP para tornar o órgão responsável por supervisionar a administração do município, incluindo a Santa Casa.

Em nota, a instituição disse que “pretende apurar todos os procedimentos particulares realizados no período de 2018 a 2021 até os dias atuais e aprimorar os mecanismos de controle das receitas, com a integração da informação e atuação de vários setores em conjunto”.

Informou ainda que “o programa de reorganização administrativa seguirá apurando as práticas e rotinas administrativas da Santa Casa, no intuito de aprimorar os sistemas de controle e garantir o máximo de eficiência na aplicação dos recursos públicos e particulares que mantém a entidade”.

