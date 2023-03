Justiça vê legalidade em prisão de operador que matou colega de trabalho com retroescavadeira

Milton César Magalhães se entregou à polícia na segunda-feira (28), em São Carlos (SP), e alegou que estava sendo ameaçado e agiu em legítima defesa. Audiência de custódia foi nesta terça (28). Milton César Magalhães se entregou a polícia dias após matar um colega de trabalho do Saae de São Carlos com uma retroescavadeira

Renan Ciconelo/EPTV

Em audiência de custódia realizada de forma online nesta terça-feira (28), a 2ª Vara Criminal de São Carlos (SP) considerou legal e regular a prisão temporária de Milton César Magalhães, de 44 anos, operador de máquinas pesadas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) indiciado por atropelar e matar um colega de trabalho com uma retroescavadeira.

Magalhães permanece preso na cadeia pública de São Carlos. Ele se entregou à polícia, na tarde de segunda-feira (27), após ficar foragido por cinco dias. Ele alegou que estava sendo ameaçado pela vítima, Iébel Garcia Silva, de 41 anos, e agiu em legítima defesa.

O advogado de defesa dele, José Roberto Garcia, disse ao g1 que pediu a revogação da prisão, mas ela ainda não foi analisada, o que deve acontecer até quarta-feira (29).

Homem que matou colega com retroescavadeira se entrega à polícia em São Carlos

“Ele alegou que estava sendo ameaçado desde segunda-feira e na hora que ele jogou a pá ele ficou com medo que o cara estava indo na direção dele e achou que estava armado. Falou que na hora do fato ele perdeu os sentidos, não sabia o que estava fazendo, desmaiou posteriormente e acordo achando que o rapaz nem estava morto’, afirmou o delegado à EPTV, afiliada da TV Globo, na segunda (27).

Usou retroescavadeira

Magalhães foi indiciado por matar um colega de trabalho do Saae, na manhã de quarta-feira (22), quando atingiu a moto onde ele estava com a retroescavadeira e o atropelou. Depois ele usou a concha da máquina para esmagar a vítima (Veja vídeo abaixo. As imagens são fortes).

Funcionário do Saae São Carlos atropela e mata colega de trabalho com retroescavadeira

A polícia indiciou Magalhães por homicídio qualificado de Silva e pediu a prisão temporária, que foi decretada pela Justiça.

Segundo o Saae, os dois se envolveram em uma briga, em 2014, e receberam suspensão de 30 dias após sindicância. Funcionários relataram que eles tiveram outras discussões até com uso de canivetes.

Funcionário do Saae usa retroescavadeira para atropelar e matar colega de trabalho em São Carlos

Reprodução/EPTV

Em nota, a prefeitura lamentou o ocorrido e disse que a autarquia municipal está prestando assistência à família da vítima, bem como colaborando com as investigações da polícia.

O corpo de Iébel foi levado para São João Batista do Glória (MG), onde foi enterrado na quinta-feira (23).

