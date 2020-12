justine-mattera-in-intimo-sulla-bici-sfida-gli-uomini:-lo-scatto-bomba

Justine Mattera ha pubblicato una foto che ha fatto molto discutere. Scorri per vedere lo scatto che ha fatto il pieno di like.

Justine Mattera: una donna carismatica e determinata

La bellissima Justine Mattera nasce in America a New York dove cresce. Anni dopo, consegue poi la laurea in Letteratura Italiana e Inglese presso la Stanford University. Decide così di trasferirsi in Toscana, a Firenze, per perfezionare i suoi studi ed acquisire la specialistica. Per mantenersi all’università comincia a lavorare come modella ed in alcune discoteche fiorentine. Durante una serata, conosce il Dj Joe Vannelli che subito nota la sua bellezza. Inizia così la loro collaborazione che darà grandi frutti. Justine, inizia a lavorare per il piccolo schermo partecipando a diverse trasmissioni, come la Fattoriae E state con noi in tv, Oltre il limite- Storie di una corsa.

Justine Mattera: la foto in intimo che ha infuocato il web

Justine è molto seguita sui social. Il suo profilo Instagram ha circa 460 mila followers. La bionda showgirl adora condividere con i suoi fans, momenti della sua vita. In questa foto che ha lasciato tutti a bocca aperta, Justine indossa solo l’intimo. La posa è stata molto chiacchierata, ma la showgirl è stata volutamente provocatoria, lo si capisce senza ombra di dubbio anche dalla didascalia che dice“Dicono che sia uno sport maschile. Dicono.”

Justine Mattera: i suoi fans sono senza fiato…

I suoi followers hanno subito compreso che la bella Mattera fosse ironica ed hanno lasciato like e commenti come segno di apprezzamento. La showgirl è in forma smagliante, ha un fisico mozzafiato e uno sguardo sensuale. La bellissima Justine Mattera, insomma non ha proprio nulla da invidiare alle giovanissime nuove leve del piccolo schermo, disinvolta, irriverente e sexy Justine è ancora una dello showgirl più amate della televisione italiana.

LEGGI ANCHE >>> Carlotta dell’Isola prima e dopo: com’era prima di Temptation Island

The post Justine Mattera in intimo sulla bici sfida gli uomini: lo scatto bomba appeared first on Solonotizie24.