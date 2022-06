“Kala” di Carlo Falconetti in selezione ufficiale al Richmond Film Festival in Virginia

Il cortometraggio Kala scritto e diretto da Carlo Falconetti attualmente sta ottenendo degli ottimi risultati e vincendo parecchi festival. Stasera l’attenzione è sul Richmond Film Festival in Virginia, dove il corto è entrato in selezione ufficiale ed è stato proiettato lo scorso sabato 11 giugno.

Carlo cosa significa innanzitutto questo termine?

Kala, in Sanscrito è indicativo del tempo e può avere vari significati, come spazio temporale, un tempo definito, il destino, il fato. Differentemente nel periodo preindoeuropeo invece Kala assumeva il significato di “roccia”, e più precisamente un “riparo sotto la roccia”. La storia che ho voluto raccontare è racchiusa nel suo stesso nome.

Ci racconti la trama del cortometraggio?

Un uomo si nasconde da molti anni in un castello abbandonato dove rivive i flashback del suo passato, sospeso tra una dimensione reale di fame e stenti, e una delirante e onirica, in cui le sue visioni lo riportano a quando ha perso il suo più caro amico, che si è lasciato trucidare per salvargli la vita. Sarà la visione della sua amata a condurlo nella sua mente, fino a raggiungere l’origine della memoria perduta; questa sarà la chiave che lo libererà dalla follia.

Vittorie e soddisfazioni: quante, quali? Ci racconti la più recente?

Sono felicissimo di annunciare che lo scorso fine settimana “Kala” è stato sotto i riflettori grazie alla selezione ufficiale che ha ottenuto al Richmond Film Festival in Virginia. Precedentemente abbiamo ottenuto tante vittorie in festival esteri come l’Heart international Italian film festival (Best short Fantasy, Best Soundtrack) il Fantasy Sci-Fi film festival di Los Angeles (Best Direction) ed il Red Movie Awards di Reims in Francia (Best Fantasy).