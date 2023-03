Kalo ditën në qytetin e bukur të Bodrumit

Bodrum është një nga qytetet e bukura bregdetare të Turqisë. Nga një jetë e gjallë nate me një treg plot gjallëri, restorante dhe vende historike, Bodrum është një destinacion kryesor pushimesh për të plotësuar të gjitha shijet tuaja.

Vetëm me ofertat e Max Travel mund të eksploroni destinacione të ndryshme.

Nëse po pyesni se çfarë të shihni dhe të bëni në Bodrum, ne ju sugjerojmë disa prej përvojave më të mira për udhëtimin tuaj në këtë qytet të mahnitshëm.

Si të filloni ditën tuaj

Filloni ditën tuaj me një shëtitje përgjatë shëtitores ne marina te Bodrumit. Gjatë ecjes ju mund të shihni që pjesa e këmbësorëve është e mbushur me shitës, restorante në natyrë dhe lundrim me anije. Merrni kohën tuaj duke shfletuar koleksionet më të fundit dhe ndaloni për një kafe në një nga kafenetë e shumta përgjatë rrugës.

Disa nga atraksionet turistike që mund ti bëni në Bodrum:

Eksploroni Kështjellën e Bodrumit – Pamje ajrore e Kalasë së Bodrumit një atraksion kryesor në Bodrum. Vizitorët mund të shohin këto ndikime franceze, italiane, gjermane dhe italiane në bukurinë e përgjithshme strukturore të kështjellës.

Vizitoni Muzeun e Arkeologjik Nënujor – Muze me famë botërore që fokusohet në mbytjet e anijeve të gjetura afër bregdetit turk.

Ecni mes rrënojave në Mauzoleumin e Halicarnassus – A e dini se një nga 7 mrekullitë e botës së lashtë është në Bodrum? Ka disa rrënoja si dëshmi e ekzistencës së saj dhe ja vlen të vizitohet.

Bëni një foto në majë të kodrës së mullinjve me erë – 7 mullinjtë me erë të Bodrumit janë të vendosur në një kodër mbi qytet. Vendi ofron një pamje fantastike të bregdeti për të bërë fotot me të mira.

Koha për drekë

Bodrumi ka histori shumë të gjatë të kuzhinës dhe padyshim ja vlen të provoni disa nga shijet lokale. Provoni byrekë tradicionalë, ëmbëlsira të tilla si lokma e skuqur e mbuluar me mjaltë të shijshëm dhe djathëra.

Një nga mënyrat më të mira për të eksploruar kuzhinën lokale është në tezgat e hapura në tregun e Bodrumit, por ka edhe restorante të këndshme dhe të shijshme. Shumë nga restorantet ofrojnë argëtim në stilin e tavernës me muzikë live dhe kërcimtarë të barkut. Por ka po aq restorante te mira ku thjesht të uleni, të pini pijen tuaj dhe të shijoni pamjet befasuese te Bodrumit.

Disa nga restorantet me te frekuentuara në Bodrum:

Limon – Sigurisht një nga restorantet më të bukura në Bodrum, Limon shtrihet mbi një kopsht të gjelbër ku tavolinat dhe karriget e cilësisë së mirë shohin perëndimin e diellit në të gjithë lavdinë e tij.

Orfoz – Tema në Orfoz është të hash gjithçka që del nga deti. Ju rekomandojmë të shkoni direkt për menunë e shkëlqyer të shijimit në këtë vend, të stolisur me tavolina dhe karrige prej druri së bashku me dekorimet detare.

Memedof – Restoranti më i njohur i Bodrumit për peshk të freskët dhe meze buzë detit, do t’ju duhet të bëni rezervime paraprakisht, veçanërisht për tavolinat me pamje të drejtpërdrejtë nga deti në tarracë.

Maçakızı – I fshehur mes florës dhe faunës natyrore, ofron për ju një menu me ushqime të shijshme.

Hoca’nın Yeri – Gjithmonë i përgatitur në mënyrë perfekte dhe i shijshëm, të ngrënit këtu është një kënaqësi pasi tavolinat e restorantit duket sikur gjenden mbi ujë.

Të gjitha këto opsione ofrojnë një përvojë unike të ngrënies në Bodrum.

Vazhdoni shëtitjen pas drekës në një lundrim me anije

Përjetoni bukuritë e bregdetit të Egjeut të Turqisë në një turne njëditor me varkë nga Bodrum. Eksploroni detin Egje me varkë për të parë destinacione mahnitëse përgjatë bregdetit, duke filluar nga kartat private deri tek turnetë në grup. Ju mund të keni ndalesa për të bërë not apo snorkeling dhe gjithashtu mund të shijoni një drekë të shijshme në bordin e varkës.

Disa opsione të njohura të udhëtimit me varkë përgjatë Bodrumit përfshijnë:

Lundrimi në Gadishullin e Bodrumit, Lundrimi me jahte në Ishujt Grekë, Turi i lumit Dalyan dhe banjave me baltë, Turne Peshkimi

Pavarësisht se cilin udhëtim me varkë ju zgjedhni, do të keni mundësinë të shijoni peizazhin e bukur dhe të shijoni diellin e ngrohtë mesdhetar.

Bëni Pazar në Bodrum

Nëse ju pëlqen të bëni pazar në vend, atëherë një nga gjërat kryesore për të bërë në Bodrum është të endesh rrugëve dhe të hedhësh kokën në çdo dyqan aty pranë. Tregjet lokale, pazaret e brendshme dhe të jashtme dhe dyqanet e vogla janë të mbushura me thesare të punuara me dorë turke dhe greke, peshqirë hamami pambuku, jastëkë të punuar me dorë dhe sapun me vaj ulliri.

Disa nga qendrat tregtare më të njohura në Bodrum:

Oasis Mall, Qendra Tregtare Midtown, Ocean Jewelry, Moden Leather Shop

Për një natë të paharruar në Bodrum

Pas shopping, nëse dëshironi që mbrëmja juaj të vazhdoj deri në orët e hershme të mëngjesit atëherë drejtohuni në klubet e famshme për pije dhe argëtim të pafund. Nuk ka vend më të mirë për të filluar sesa në rrugën Bodrum Bar, e cila është pseudonimi i rrugës Cumhuriyet.

Disa nga opsionet tjera për një natë të paharruar në Bodrum janë:

Club Catamaran – në qendër të Bodrumit

Bodrum Marina Yacht Club – në qendër të Bodrumit

Eva Klein Bodrum – në Bardakci, Degirmenburnu

Club Posh – në Gumbet.

Tani juve ju mbetet vetëm të përfitoni nga ofertat e Max Travel që ky pushim të mbetet në mendjen tuaj.

The post Kalo ditën në qytetin e bukur të Bodrumit appeared first on Dukagjini.

The post Kalo ditën në qytetin e bukur të Bodrumit appeared first on Dukagjini.

Vittorio Rienzo